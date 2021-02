Clotilde Armand a fost pusă la zid după decizia șoc privind spitalele. „Dar pentru ce are bani?”, se întreabă Dan Tudorache.

Dan Tudorache a oferit prima reacție în scandalul creat de Clotilde Armand, primarul sectorului 1. După ce mass-media a scris că primarul Clotilde Armand dorește să sisteze finanțarea către patru spitale din sectorul 1, chiar în plină pandemie, au venit și primele reacții.

Războiul are substraturi adânci, iar Evenimentul Zilei a relatat despre câteva din planurile noului primar.

Dan Tudorache, fostul edil al sectorului 1, a oferit prima reacție la Antena 3 despre decizia luată de Clotilde Armand.

Dan Tudorache dă de pământ cu Clotilde Armand: Pentru ce are bani?

„Spitalele erau finanţate şi de primărie. Banii pe care îi consumau în cursul unui an veneau şi de la Primăria Sectorului 1.

Erau plătite diverse utilităţi, era plătită asigurarea pazei… Într-adevăr, a fost o decizie a Curţii de Conturi, în primăvara anului 2016, pentru că asta era solicitarea administraţiei de la acel moment… Să se renunţe la investiţiile în aceste spitale.

Când am ajuns eu, am făcut o solicitare la Curtea de Conturi să pot continua investiţiile în cele 4 spitale. E adevărat, ăsta era rolul primarului, să hotărască dacă să investească sau nu.

Prin şedinta de ieri, prin votul consilierilor de PNL şi USR, PS 1 nu mai poate investi şi nu mai poate asigura nici măcar paza la cele 4 unităţi sanitare.

Cum va face bugetul, marea întrebare

Nici eu nu pot să-mi dau seama… Nu are bani pentru spitale, nu are bani pentru salubritate… Stau şi mă întreb pentru ce are bani (n.r. – referire la Clotilde Armand)? Cum va face bugetul? Nu-mi dau seama unde vor să ducă acei bani pe care primăria îi are.

E cea mai bogată primărie. Are un miliard de euro pe 4 ani. Luni începe şcoala. Nu mai au nici pază la şcoli. Pe doamna primar trebuie s-o întrebaţi ce doreşte să facă mai departe cu bugetul care din cauza pandemiei poate să fie mai mic.

În loc de 250, 230 milioane de euro pe an… Nu-mi dau seama ce proiect de buget va prezenta ea peste două luni”, a declarat Tudorache la Antena 3.