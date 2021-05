Procurorii vor clarifica situația voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1 înainte de data stabilită, de 1 august. Fostul primar PSD, Dan Tudorache, se declară încrezător că ancheta se va încheia înainte de această dată avansată de Parchet.

Procurorii Secției pentru Investigația Infracțiunilor din Justiție au anunțat că vor prezenta rezultatul numărătorii voturilor de la Sectorul 1 în data de 1 august. Ei au precizat că mai au nevoie de timp pentru a finaliza procedura de renumărare a buletinelor de vot.

În urmă cu două zile, pe surse, în spațiul public a fost difuzată o informație conform căreia procurorii au încheiat renumărarea voturilor și au stabilit o diferență de 1.000 de voturi în favoarea lui Dan Tudorache. Anunțul oficial urma să fie făcut joi, 13 mai, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În locul unui comunicat lămuritor, procurorii SIIJ au anunțat că mai au nevoie de timp.

„1 august este o perioadă acoperitoare. Cu siguranţă, ne vor da un răspuns mult mai repede. Ştiam de acest termen de mult timp, de mai multe luni, pentru că am întrebat când se va încheia acest dosar. A spus 1 august. Ăsta este termenul acoperitor, dar cu siguranţă va da un comunicat mult mai repede”, a s-a arătat încrezător Dan Tudorache, într-o intervenție la România TV.

Procurorul de caz se va pensiona

Procurorul care instrumentează cazul a anunţat că vrea să se pensioneze, însă acest lucru nu este de natură să-l îngrijoreze pe Dan Tudorache. Acesta susține că un om care urmează să se pensioneze curând nu are nimic de ascuns și va prezenta informațiile reale.

„Eu ştiam că se va pensiona procurorul. Ştiam că se va pensiona anul acesta şi asta mi-a dat un sentiment de linişte pentru că un om care se pensionează recent nu are nimic de pierdut, nu are ce să piardă. E de vârstă. Cred că în perioada în care am depus acea solicitare în octombrie el spunea că anul viitor vrea să se pensioneze, adică în 2021. Ştiam că acest dosar va fi ultimul lui mare dosar. Chiar dacă s-ar dat peste cap şi PNL şi USR, până la 1 august n-au cum să desfiinţeze SIIJ”, a mai precizat Dan Tudorache, în prezent deputat PSD.