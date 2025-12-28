Călin Georgescu, descris de Dan Puric: Este un răspuns al ființei liturgice

Actorul Dan Puric a vorbit despre situația lui Călin Georgescu și a spus că, atâta timp cât apără chipul „creștin al țării” și „icoana țării”, este „indestructibil”. „Pentru Georgescu, țara are încărcătură creștină; este un răspuns al ființei liturgice”, a spus acesta, la România TV.

Actorul Dan Puric a comentat nivelul de pasivitate al românilor și a vorbit despre situația lui Călin Georgescu.

„Ați spus foarte bine: ne uităm, dar nu acționăm. Suntem popor public, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. E show. Dacă Georgescu era în Polonia sau Ungaria, aveam un destin pe măsură. Pe care aici, gradul de letargie, de revoluționari pe Facebook, pasivitate, toate au un rost. Poate poporul are, nu pot să îi spun destin, o pronie cerească din această letargie și pasivitate. S-ar putea să fie o replică să surprindă la nivel european”, a spus acesta, potrivit sursei menționate anterior.

Întrebat dacă Georgescu își va lansa o nouă platformă politică, Dan Puric a declarat că, în acest moment, este vorba doar despre „mici vocalize sociale”, subliniind că ar fi nevoie de câteva milioane de oameni.

„Când vor fi câteva milioane, atunci se va trezi poporul. Acum sunt doar mici vocalize sociale. Gândiți-vă la politica mare au picioare de lut. Avem o Europă care se prăbușește, America în nesiguranță, tăvălugul din Est. Ăștia locali… sărăcia… Se mai dau și eu cu mumiile din Franța, săracii din ei”, a explicat acesta.

Întrebat dacă consideră că Georgescu a fost trădat, actorul a declarat că, atâta timp cât o persoană apără chipul creștin și icoana țării, aceasta rămâne indestructibilă.

„Ce se întâmplă cu Georgescu? Noi trăim în zona semnificației. Un mare filosof, Dragomir, doctorand la Hidegen, care după aceea a ajuns vânzător pe vremea lui Ceaușescu, a spus: «Pentru mine, un teritoriu e țara mea, pentru mine un fenomen lingvistic oarecare e limba mea, pentru mine afisul ăla sunt oameni, icoană». Suntem într-o semnificație. Pentru Georgescu, țara are încărcătură creștină; este un răspuns al ființei liturgice”, a spus acesta.

Întrebat dacă Georgescu a avut o reacție neobișnuită când i-a spus că ar fi mai bine să fie închis, Dan Puric a declarat că închisoarea poate fi privită ca o virtute.

„Nu, pentru că știe și el că închisoarea e o virtute. Am fost la închisoare în pandemie să vorbesc cu deținuții. Mi-au zis: «Stați aici, că sunteți mai liberi decât afară». Mi-a zis directorul de la închisoarea de femei: «Maestre, o cafea, un ceai, niște apă». Am băut apă și l-am întrebat: «De ce sunteți melancolic? Să nu vă supărați pe mine, e un proverb aici: cine bea apă odată în penitenciar bea și a doua oară»”, a mai spus actorul.