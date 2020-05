Vedeta care a doborât recordurile de audienţă cu aproape orice emisiune sau show pe care le-a prezentat de-a lungul carierei a realizat o analiză pe scurt a ultimelor mişcări de pe piaţa media.

Conform sursei citate, Dan Negru consideră că televiziunea cu formatele ei scumpe a fost afectată din cauza crizei generate de coronavirus:

„Reporter: Dan, cum ești acum, la ieșirea din starea de urgență? Am început starea de alertă! E mai bine, e mai rău pentru tine, te afectează în vreun fel?

Nu îmi dau seama încă de efecte, o să mai dureze ceva până o să ne dumirim. Deocamdată suntem încă anesteziați.

În România criza mi-a pus la pământ Next Star dar în Moldova am apucat să filmez în avans formatul meu de acolo, „Wheel of Fortune”.

Am avut astfel și șansa să compar panica de la noi cu panica de peste Prut pentru că așa cum fac interviul ăsta în România la fel am interviuri în Chișinău.

Sunt mult mai puțini panicarzi și televiziunea, chiar dacă pare mai anacronică, e mai responsabilă acolo, cu mai puține breaking news/uri la fiecare minut. E adevărat, dai și ce cere publicul. Noi trăim din breaking news-uri și suntem cei mai buni consumatori de colivă.

Ai reînceput filmările la Antena 1? Dacă da, cum a fost revederea cu colegii și în ce condiții?

Am pregătite niște zile de filmare dar totul se poate schimba de la o oră la alta, nimic nu mai e sigur. Mă văd cu colegii mei pe platforme video dar e greu să faci ședințe pe ecrane. Adică, cel mai bun chiul se trage în ședințele pe ecrane.

Crezi că vom trăi un nou moment istoric din această toamnă, cu vreun al doilea val de Coronavirus?

Ai observat că nimeni nu mai spune „nu știu”? Că toți au păreri? Și vinovați suntem noi, ăștia de prin media care că să ne scoatem niște bani în plus la salariu lăsam orice prost să spună orice. Ba mai mult, cu cât e prostul mai prost, cu atât e mai de arătat. Despre al doilea val toți au păreri atât de multe că eu nu mai știu ce să cred. O fi și asta o strategie? Cât mai multă informație ca să nu mai înțelegi nimic. Vezi lucrurile corect atunci când stai în afară „cadrului”, când le vezi din depărtare. Noi toți suntem „în cadru”, cu păreri și opinii. Asta înseamnă că încă vedem lucrurile prea de aproape. Strâmb, distorsionat.”