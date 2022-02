Dan Negru, lovitură istorică în televiziune! Cu ce emisiune va rupe audiența

După ce a semnat cu marele prezentator Dan Negru, Kanal D vine cu o surpriză de proporții. Televiziunea începe castingul pentru cel mai spectaculos quiz show. „Regele Audiențelor” caută candidați spontani, energici și pregătiți de o nouă aventură.

Dacă ai peste 18 ani, tot ce trebuie să faci este să accesezi pagina https://casting.kanald.ro ,urmând paşii indicaţi. Nu rata șansa vieții tale!

“E cea mai frumoasă provocare din televiziune: să căutăm oameni care au minte, oameni inteligenţi. Pe ei televiziunea din România i-a cam ocolit pâna acum. Concursul creierelor e cel mai frumos pariu pe care-l pun în televiziune, la Kanal D. Şi o să începem cu cel mai uşor de înţeles quiz show din istoria televiziunii mondiale!”, spune Dan Negru.

Show-ul așteaptă oameni cu un vocabular vast, dornici să se joace cu cuvintele, pozitivi și spontani. Candidații vor avea șansa să participe la cel mai mare spectacol, dar și să se bucure de experiențe de neuitat. Va fi cel mai simplu quiz show din România. Dacă îți place competiția, călătoria și televiziunea, locul tău este lângă Dan Negru.

Adevăratul motiv din spatele plecării de la Antena 1

Dan Negru a renunțat la Antena 1 pentru o nouă aventură. Prezentatorul a visat să iasă din zona lui de confort și a semnat cu Kanal D. Era singura vedetă cu contract de muncă din televiziune, mai ales după ce a făcut istorie mai bine de 22 de ani.

„Am plecat pentru că am simţit că am ajuns pe un platou. Mi-am atins limita acolo unde sunt. Să ştii că o duceam foarte bine. (…) Eu aveam o carte de muncă la Antena 1. Cred că sunt singura vedetă care mai avea un contract de muncă pentru că sunt membru fondator al acelei televiziuni. O duceam bine, aveam maşină de serviciu. Era «dolce far niente». Făceam emisiuni, mai făceam un Next Star o dată pe an, mai făceam Legendele, era OK, dar simţeam că am ajuns pe un platou, că mi-am atins limita. Atributul meu era longevitatea”, a mai povestit Dan Negru, conform Pagina de Media.

„Unul din primii oameni cu care am vorbit în dimineaţa în care s-a făcut oficial trecerea a fost doamna Camelia Voiculescu. Şi îi mulţumesc pentru asta. A fost o discuţie onorabilă, cu mulţumiri de o parte şi de alta“, a povestit Dan Negru.