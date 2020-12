La ce anume s-a referit cântăreţul? Telespectatorii vor avea ocazia să afle marţi seara, de la ora 23:00, la Kanal D. Atunci vor vedea reacţia avută de Denise Rifai când a primit inelul de la Dan Bittman.

De asemenea, vor afla şi ce răspuns a dat solistul formaţiei Holograf când Denise Rifai i-a pus unele dintre cele mai inedite întrebări care i-au fost adresate în ultima vreme. Printre ele se numără cele despre cariera artistică și la viața personală.

După inelul din 1998, a mai dat un inel şi în 2020

Revenind la unul dintre cele mai captivante momente ale emisiunii, trebuie spus că Dan Bittman a surprins-o pe Denise Rifai cu acel inel și a reactualizat astfel celebrul hit „Ţi-am dat un inel”, lansat în 1998. „Este dreptul meu de a negocia”, a spus acesta când a scos inelul din buzunar.

„Reacția lui Denise Rifai a fost pe măsura gestului neașteptat. Iar dacă s-a lăsat sau nu înduplecată de inedita surpriză veți afla urmărind un interviu de colecție cu unul dintre cei mai iubiți și prolifici artiști români”, se arată pe wowbiz.ro. Care au fost câteva dintre întrebări?

„Ce a cauzat lipsa iubirii tatălui în viața dumneavoastră?”, „Ați cerut-o în căsătorie pe Mihaela Rădulescu?”, „V-ați iubit cu femei măritate?”, „Sunteți un artist scump?”, „Ce fel de tată este Dan Bittman?”, au fost doar câteva dintre curiozităţile pe care le-a avut prezentatoarea de la Kanal D cu privire la artist.

Dan Bittman şi controversele despre pandemie

Dan Bittman a stârnit numeroase controverse cu părerile sale despre alegerile parlamentare de la data de 6 decembrie, indicând că absența de la vot a fost generată tocmai din cauza știrilor anterioare cu privire la infectările cu temuta boala infecţioasă Covid-19.

De asemenea, el a criticat şi măsurile luate de autoritățile române pentru prevenirea răspândirii pandemiei de coronavirus: „Anul ăsta nu am vrut să ratez votul. Eu am spus chiar pe postul dumneavostră de televiziune, am spus că vor scădea în perioada alegerilor, dar să ştiţi că absenteismul a venit din vina celor care ne-a speriat atât de mult în luna premergătoare, pentru că, dacă nu apărea preşedintele zi de zi, seară de seară, să ne spună tot felul de năzdrăvănii, sau primul-ministru, sau toţi cei reponsabili, domnul Arafat, şi aşa mai departe, aamenii nu ar fi fost atât de speriaţi.

Eu înţeleg că mulţi au preferat să stea în casă de frica de a nu lua virusul. Degeaba scad cifrele cu două, trei zile înainte de alegeri. Timp de o lună ţi s-a activat în minte că e destul de groasă treaba şi atunci să nu ne mire absenteismul. Asta o spun pentru cei care se miră de rezultate, sau se miră de absenteism.

A fost o șmecherie urâtâ, pentru că, după cum bine știți, în piețe nu plătim și ambalajele produselor, le cumpărăm direct. În schimb, în supermarketuri, cam un sfert cel puțin din preț înseamnă ambalaje. Este interesul multora să se vândă marfa din supermarketuri, și nu cea din piețe”, a fost mesajul lui Dan Bittman la Antena 3.

„Mi se pare odios ce face omul acesta, pentru bani. Înțeleg, el e obișnuit cu mulți bani, ba chiar foarte mulți și acum e disperat că sărăcește. Ce să mai vorbim, acum și-a pierdut omul finanțele de la PSD, că pentru ei obișnuia să cânte în campania electorală.

De acolo lua el banul gros. Sunt indignată de ce face și am să i-o spun și-n față, când o să mă văd cu el”, a declarat Catinca Roman despre faptul că Bittman a precizat inclusiv că pandemia nu este așa cum o prezintă autoritățile din România.