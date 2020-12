Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Balș” a vorbit despre noua tulpină de Coronavirus descoperită în Marea Britanie. Doctorul sugerează că doar prin vaccinare am putea scăpa de virusul chinezesc.

„E clar că virusul Sars-Cov-2 este imprevizibil. Despre o nouă variantă virală vorbim de ceva vreme. Al doilea val a venit în Europa, SUA tocmai din cauza acestei tulpini. Nu e mai periculoasă, dar se transmite mult mai ușor.

E greu de spus dacă e tulpina din valul al doilea. Mutații virusul suferă în orice moment. Ne interesează cele majore. Nu aș fi îngrijorat, pentru că nu există date care să pună sub semnul întrebării vaccinul vizavi de această tulpină.

Deocamdată nu ar fi motive de îngrijorare.

În primul rând că nu trebuie ne chinuim. Vaccinul este foarte sigur, nu are reacții adverse, chiar mai puține decât alte vaccinuri.

Vaccinarea, singura șansă a românilor

Dacă nu obținem o vaccinare de 70%, nu avem rezultate. Mă gândesc la persoanele de lângă mine. Vom fi protejați doar dacă ne vaccinăm.

1. Nu știu sigur dacă voi face o formă severă.

2. Nu îi mai protejăm pe cei din jurul nostru.

„Răspuns imun net superior obținut prin vaccinare”

Întrebarea cea mai importantă este dacă am trecut prin boală dacă e necesar să mă vaccinez. E bine să mă vaccinez, deoarece nu am garanția că am suficienți anticorpi. Dacă mă vaccinez, o să am un răspuns imun net superior. Pot să mă reinfectez? Probabilitatea este mică. Le-am numărat pe degete. Sunt foarte rare.

E important să-i protejăm și pe cei de lângă noi. Există cazuri rare în care un tânăr poate să aibă forme fulminante. Aș putea să fac analize să văd dacă am anticorpi. Poate am avut o formă asimptomatică.

Aici e mult de discutat. La nivelul UE termenul de obligativitate pentru vaccinare nu e luat în calcul. Există însă obligativitatea morală. Apropo de curentul antivacciniștilor, cred că singurul lucru e să informăm. Dacă vom avea cât mai multe informații din surse credibile, cei care au încă semne de întrebare se vor lămuri foarte clar cât de util este vaccinul.

Aceste condiții de pandemie… Nu a trecut nimeni prin ele. Că sunt resurse umane, sunt resurse folosite fără precedent. Gândiți-vă că există experiența de la celelalte virusuri din familia coronavirusului. Gândiți-vă că aceste studii s-au făcut peste tot în lume. În 10 luni am aflat mai mult decât în ani de zile”, a spus Adrian Marinescu, conform Gandul.