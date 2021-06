Liderul USR, Dan Barna, a declarat că nu rezonează cu inițiativa colegului său de partid. În opinia sa, aceasta a fost doar o propunere de lucru pe care Dacian Cioloș a formulat-o în discuțiile pe care le-au avut. El a confirmat, astfel, informația care circulă pe surse, potrivit căreia Dacian Cioloș i-a propus să se retragă împreună de la conducerea partidului și să nu mai candideze la viitoarele alegeri interne. Barna a precizat, într-o intervenție la Digi 24, că va candida la președinția USR PLUS, la viitorul congres și că se așteaptă să mai apară și alți contracandidați.

„A fost o discuţie în care s-au analizat diverse variante de congres. Practic, obiectivul pentru mine este să păstrăm partidul unit, solidar în această miză, în care eu cred foarte mult. USR PLUS poate să fie o soluţie pe termen lung în politica din România. Dacian, într-adevăr, a făcut acea propunere, propunere cu care nu rezonez din mai multe motive. Este o propunere de lucru, să spunem aşa”, a declarat Dan Barna, la Digi 24.

Dan Barna se prezintă drept un luptător

Liderul USR a precizat că o retragere a sa din cursa pentru șefia USR ar fi un semnal prost pentru ceilalți membri ai partidului. El a precizat că este un luptător și de aceea se va prezenta cu proiectul său în fața partidului, cerând să fie votat la viitoarele alegeri interne.

„Eu sunt un luptător şi sunt foarte deschis şi am foarte mare încredere în înţelepciunea colegilor mei. (…) am arătat că noi, ca partid, am avut înţelepciunea să alegem cea mai bună soluţie. Şi da, dacă partidul va decide că e nevoie de un alt lider, voi respecta cu inima deschisă acest lucru. Însă eu nu o să plec din faţa niciunei lupte, pentru că eu chiar cred că un lider politic trebuie să stea vertical şi să le ofere colegilor opţiunea să-i susţină sau nu proiectul”, a mai declarat Dan Barna.

Liderul USR susține că și-a propus ca USR să rămână un partid important în politica din România și de aceea va candida din nou. Dan Barna a precizat că o eventuală retragere ar da un mesaj foarte prost pentru ceilalți membri ai partidului.

„Dacă colegii vor considera că tot efortul de cinci ani are o coerenţă şi o logică mă vor susţine, dacă vor considera că e momentul pentru un alt lider o vor face, dar e important să le laşi oamenilor opţiunea. În momentul în care pleci, în momentul în care intri într-o logică de comoditate, mă retrag, plec acasă, e un mesaj foarte prost, e un mesaj pe care nu l-am dat în viaţa mea şi nu o să-l dau niciodată”, a adăugat Barna.

Propunerea lui Cioloș

Săptămâna trecută, Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna ca la viitorul congres al USR PLUS, din toamnă, să nu candideze niciunul pentru șefia partidului. Cei doi ar urma, în ipoteza avansată de Cioloș, să susțină un alt candidat. El ar fi făcut această propunere, conform unor surse politice deoarece pierde teren în partid, dat fiind că în ultima perioadă a fost mai mult absent.

De aceea, Cioloș nu și-ar mai dori să candideze, însă dacă s-ar retrage singur ar da un semnal prost în rândul membrilor PLUS.

Dacă Dan Barna ar fi acceptat să se retragă, așa cum a propus Dacian Cioloș, un posibil viitor președinte al USR, susținut de ambele formațiuni ar fi fost Cătălin Drulă, actualul ministru al Transporturilor.