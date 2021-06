Declarația îi aparține vicepremierului Dan Barna (USR), în opinia căruia acesta poate fi un scenariu care s-ar putea întâmpla în cazul în care guvernarea va merge bine.

Vicepremierul Dan Barna a precizat, pentru Digi 24, că o astfel de ipoteză ar fi posibilă în cazul în care lucrurile vor merge bine. El și-a exprimat speranța că actuala coaliție de guvernare își va duce mandatul până la capăt, până în 2024, și nu se va destrăma înainte de acest termen. Astfel, cele trei formațiuni care formează actuala coaliție de guvernare s-ar putea prezenta împreună la viitoarele alegeri, din 2024.

Liderul USR a răspuns, astfel, unei întrebări în care i s-a cerut să comenteze o ipoteză apărută în spațiul public, în ultimele zile, conform căreia, USR va ieși de la guvernare în 2023.

„Am un alt scenariu pentru 2024, când vor fi alegeri. Coaliția actuală va câștiga alegerile pentru că avem o guvernare bună, de succes. Îmi doresc și sper ca această coaliție să-și ducă mandatul până la capăt și să facă aceste reforme pe care și le-a asumat”, a declarat liderul USR, Dan Barna.

Dan Barna crede în coaliție

Potrivit spuselor sale, România are nevoie de stabilitate, în următorii ani, pentru a putea guverna conform angajamentelor pe care și le-a asumat. Dan Barna a mai spus că acest lucru este cunoscut de toate partidele care formează coaliția de guvernare.

„România are nevoie de stabilitate, iar toată lumea, și PNL și USR PLUS și UDMR și președintele, înțelege că România nu are timp de noi jocuri politice în următorii doi – trei ani”, a mai spus Dan Barna.

Vicepremierul a spus că în condițiile în care lucrurile vor merge bine în următoarea perioadă, este normal ca partidele aflate la putere să se prezinte la alegeri, în fața românilor, propunând să continue acest scenariu.

„Această coaliție, având succesul pe care mi-l doresc să-l aibă și la care muncim în fiecare zi, este posibil să fie într-o postură destul de firească, să se prezinte în fața românilor propunând o continuare a scenariului. Dacă lucrurile merg foarte bine și guvernarea va fi un succes ne-am putea prezenta împreună”, a subliniat Dan Barna.