Dan Barna, primele declarații după ce a fost audiat de DAFL. Vicepremierul Dan Barna a declarat, joi, că a clarificat la Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) lucrurile legate de semnătura sa pe anumite formulare privind participanții la un proiect, precum şi faptul că nu s-a aflat în conflict de interese, menţionând că este optimist că în termen scurt se va închide ”această poveste”.

„Este un dialog pe care îl solicit de doi ani. (…) Când am primit invitaţia, m-am bucurat în sfârşit că aveam ocazia să clarific eventualele lucruri care erau neclare acolo. A fost un dialog civilizat, un dialog de câteva zeci de minute, am stat undeva la jumătate de oră – 40 de minute. Au fost întrebări destul de banale legate de câteva, trei formulare de participanţi la proiect, dacă semnătura de acolo era a mea sau nu era a mea, nu a fost nicio problemă acolo”, a spus Dan Barna.

Dan Barna, primele declarații după ce a fost audiat de DAFL: Inspectorii s-au declarat mulțumiți

„Am clarificat de ce nu era o situaţie de conflict de interese în ceea ce însemna angajaţii de la structura de economie socială, acea croitorie de la Sibiu, unde a fost şi sora mea printre angajați. Acestea au fost cele două teme abordate, un dialog simplu, sunt foarte mulțumit că am avut ocazia să clarific şi sunt optimist că vom ajunge într-un termen, sper eu, scurt şi nu vom aştepta încă doi ani pentru a închide această poveste, pentru care am consumat enorm de multă energie şi eu şi colegii mei din USR PLUS”, a afirmat Barna.

„Nu a fost nicio concluzie, inspectorii din cadrul DLAF au notat ceea ce am spus, s-au declarat mulţumiţi, au fost că nu am niciun fel de problemă, lucrurile sunt clare. (…) Nu au spus (dacă va mai fi chemat – n.r.). Au spus că este în regulă, procedural era necesar, dat fiind că sunt cu nota de verificare în etapa finală, să existe acest interviu al meu. A avut loc şi nu mai este cazul, cel puţin din ce mi-au spus, de o nouă invitaţie”, a adăugat Barna.

Barna: Ideea că lucrurile ar fi tensionate nu e reală

De asemenea, Dan Barna a făcut precizări și despre conflictul între Florin Cîţu şi Vlad Voiculescu.

„Nu există niciun conflict între premierul Florin Cîţu şi Vlad Voiculescu. Chiar în această dimineaţă am avut o întâlnire cu Vlad şi cu premierul, discutând lucrurile firești, lucrurile de agenda zilei. Deci, ideea că ar fi un conflict şi lucrurile ar fi foarte tensionate nu e reală.

Vlad Voiculescu are toată susţinerea mea şi a USR PLUS, nu se pune problema de nicio remaniere, lucrurile sunt foarte clare. Transparenţa este o valoare pe care USR PLUS a adus-o în acest Guvern şi vom continua să rămânem foarte fermi pe această direcţie, iar campania de vaccinare trebuie să-şi atingă – de fapt este una dintre condiţiile importante pentru lunile următoare – obiectivele pe care ni le-am propus, să ajungem la 5 milioane de persoane vaccinare, apoi la 7, astfel încât, uşor-uşor, să intrăm într-o logică de societate deschisă şi sănătoasă”, a afirmat Barna, întrebat în legătură cu existenţa unui conflict între premier şi ministrul Sănătăţii pe tema publicării datelor privind vaccinarea.