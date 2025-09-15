Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar

Cei doi fotbaliști Tamaș și Alexa nu au prididit să-și transmit complimente atunci când au dat de produse cosmetice. Cei doi și-au spus cât sunt de frumoși, iar Alexa l-a comparat cu Ragnar.

La proba în care cei doi trebuiau să care mai multe pachete de cosmetice, au profitat de moment să-și facă complimente. ”Când am văzut obiecte de înfrumusețare mi-am dat seama că sunt pentru Dănuț. Pletele nu-mi zboară”, a explicat Gabi Tamaș.

”Sau pentru tine că tu nu ești urât, ești frumușel. Cât despre plete, aici depinde de gusturi. Tu ești genul nordic, blond ochi albaștri”, a explicat și Alexa. Însă discuția a mers mult mai departe. Astfel încât Gabi Tamaș a ajuns să se compare cu actorii din vikingii. ”Chiar mă gândeam că voi juca după această emisiune în Vikingii 7”, a mai spus fotbalistul.

Însă antrenorul a venit și a completat lista de complimente. ”Poți liniștit să joci, crede-mă, ești mai frumos ca Ragnar”, a conchis și Dan Alexa. În cele din urmă antrenorul a fost extrem de fericit pentru produsele cosmetice. Pentru că în sfârșit a apucat să își spele părul, care probabil nu mai văzuse șampon de câteva zile.

Cei doi sunt una dintre cele mai unite echipe și apreciate de fani. De altfel, chiar dacă întâmpină greutăți, fotbaliștii nu s-au certat niciodată. La fel de joviali sunt și Serghei și Mara care nu au nicio problemă în a comunica. De asemenea Florin și Raluca sunt și ei una dintre cele mai sudate echipe.

Asta datorită lui Florin care are o răbdare de fier, după cum apreciază tot concurenții. Până în acest moment singura echipă care iese din décor este cea a Catincăi și a fiicei sale. Cele două par să fie rupte din alt film decât cel din Asia Express. Cu toate acestea au rămas încă în cursă.