Sport

Dan Alexa, antrenament draconic. Pregătirea fizică era „ferească Dumnezeu!”

Comentează știrea
Dan Alexa, antrenament draconic. Pregătirea fizică era „ferească Dumnezeu!”Dan Alexa. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Antrenorul Dan Alexa a povestit despre unul dintre cei mai duri oameni de fotbal cu care a lucrat. Este vorba despre cehul Dusan Uhrin care nu scotea doar untul din fotbaliști ci și sufletul.

Dan Alexa înspăimântat de Uhrin

Fotbalistul care nu pare să se sperie așa ușor a fost terorizat de ceh. Asta pentru că antrenamentele lui erau draconice. ”Dusan Uhrin pregătire fizică. Era ferească Dumnezeu, 5 antrenamente pe zi. Începea la ora 10 primul.

Nu era acela de 7 dimineața. Imaginează-ți de la 10 la 8 și jumătate seara. Deci nici nu ne mai dezechipam, ce să dormim. Nu aveam timp. Chiar ne spunea că nu e bine să dormim între antrenamente”, a explicat fostul internațional.

Mâncarea de „aur” a lui Ceaușescu. De ce dictatorul refuza delicatesele străine și cerea obsesiv pârjoale de pește și ciorbă de găină
Mâncarea de „aur” a lui Ceaușescu. De ce dictatorul refuza delicatesele străine și cerea obsesiv pârjoale de pește și ciorbă de găină
Noi reguli în procesele transfrontaliere. Guvernul a adoptat proiectul de lege
Noi reguli în procesele transfrontaliere. Guvernul a adoptat proiectul de lege

”Gata, mor”

Din pricina antrenamentelor, Alexa, Mai în glumă mai în serios a explicat că i-a fost extrem de greu. Dar n-a renunțat.  Zic: ”Doamne, mor, gata, la bătrânețe”. Aveam și o vârstă mă gândeam la copiii mei ce le dau de mâncare, se scumpesc pamperșii. (n.r.- râde). Antrenament cu mingea, așa începea, pe teren.

Apoi masa, îi plăcea să-ți dea să mănânci de 3-4 ori pe zi. Nu, real! Era studiat. La ora 2, aveam 10 kilometri alergat, ferească Dumnezeu, nici nu mai nimeream cărările alea. Acolo avea el traseul te spărgea în două. Eram cu Gigel, săracu, cu Bucur, zici că ne omorau”, a mai povestit omul de fotbal.

Mai rău ca la armata

Dar coșmarul nu se termina la alergat. Urma înotatul, iar cei care nu știau, aveau colac. ”Veneam, ne dezechipam, la 5 bazin olimpic. Și a zis Aliuță că nu poate să înoate, că se îneacă, i-a dat colacul.

La 5 jumătate antrenament de fitness în sală, fără greutăți cu profesor. Știi din acela de coordonare, greu și acela. La ora 7 cina, după cină, sala de forță, greutăți și la ora 9 ne așteptau cu sandvișuri și apoi somn”, a închis antrenorul povestea.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:09 - Mâncarea de „aur” a lui Ceaușescu. De ce dictatorul refuza delicatesele străine și cerea obsesiv pârjoale de pește și...
22:07 - Premiu de peste 1,1 milioane de lei, câştigat la tragerea Noroc a Loteriei Române
22:02 - iPhone 18 Pro vine cu schimbări de design și culori surpriză
21:54 - Ion Cristoiu a ajuns la spital, după ce a aluncat pe gheață: Mă sună lumea, crede că am murit
21:44 - Noi reguli în procesele transfrontaliere. Guvernul a adoptat proiectul de lege
21:36 - O bandă de copii migranți, implicată într-o serie de infracțiuni la Leipzig

HAI România!

Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu

Proiecte speciale