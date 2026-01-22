Dan Alexa, antrenament draconic. Pregătirea fizică era „ferească Dumnezeu!”

Antrenorul Dan Alexa a povestit despre unul dintre cei mai duri oameni de fotbal cu care a lucrat. Este vorba despre cehul Dusan Uhrin care nu scotea doar untul din fotbaliști ci și sufletul.

Fotbalistul care nu pare să se sperie așa ușor a fost terorizat de ceh. Asta pentru că antrenamentele lui erau draconice. ”Dusan Uhrin pregătire fizică. Era ferească Dumnezeu, 5 antrenamente pe zi. Începea la ora 10 primul.

Nu era acela de 7 dimineața. Imaginează-ți de la 10 la 8 și jumătate seara. Deci nici nu ne mai dezechipam, ce să dormim. Nu aveam timp. Chiar ne spunea că nu e bine să dormim între antrenamente”, a explicat fostul internațional.

Din pricina antrenamentelor, Alexa, Mai în glumă mai în serios a explicat că i-a fost extrem de greu. Dar n-a renunțat. Zic: ”Doamne, mor, gata, la bătrânețe”. Aveam și o vârstă mă gândeam la copiii mei ce le dau de mâncare, se scumpesc pamperșii. (n.r.- râde). Antrenament cu mingea, așa începea, pe teren.

Apoi masa, îi plăcea să-ți dea să mănânci de 3-4 ori pe zi. Nu, real! Era studiat. La ora 2, aveam 10 kilometri alergat, ferească Dumnezeu, nici nu mai nimeream cărările alea. Acolo avea el traseul te spărgea în două. Eram cu Gigel, săracu, cu Bucur, zici că ne omorau”, a mai povestit omul de fotbal.

Dar coșmarul nu se termina la alergat. Urma înotatul, iar cei care nu știau, aveau colac. ”Veneam, ne dezechipam, la 5 bazin olimpic. Și a zis Aliuță că nu poate să înoate, că se îneacă, i-a dat colacul.

La 5 jumătate antrenament de fitness în sală, fără greutăți cu profesor. Știi din acela de coordonare, greu și acela. La ora 7 cina, după cină, sala de forță, greutăți și la ora 9 ne așteptau cu sandvișuri și apoi somn”, a închis antrenorul povestea.