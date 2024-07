Monden Damian Drăghici, despre soția sa, Cristina Stroe: Este un izvor de talent







București. Cristina Stroe, soția lui Damian Drăghici, a lansat recent o nouă melodie. Artistul își susține partenera și pe scenă, pe care o descrie ca fiind „un izvor de talent.

Cristina Stroe, melodie gipsy-pop-electronic

Cristina Stroe, soția lui Damian Drăghici, a împărtășit o perspectivă profundă asupra creativității și a libertății în muzică, subliniind că artistul este cel mai liber suflet de pe Pământ. Ea a subliniat că nu mai este preocupată dacă muzica sa va fi pe placul tuturor sau va fi populară, ci se concentrează pe lansarea tot ceea ce îi place, indiferent de cum va fi perceput.

Pentru Cristina, esențial este să fie autentică în expresia sa artistică și să se bucure de diversitatea genurilor muzicale pe care le explorează, considerând că muzica nu ar trebui să fie limitată de genuri sau prejudecăți.

În ceea ce privește piesa sa „Dă și tu din”, realizată în colaborare cu David Ciente, Cristina Stroe evidențiază că este o exprimare a eliberării sale artistice și marchează un nou început în cariera sa muzicală. Piesa se remarcă prin capacitatea sa de a captiva ascultătorul încă de la prima audiție, conducându-l într-o călătorie vibrantă și hipnotică în lumea creativității artistice, unde nu există limite pentru impulsuri și inspirație.

Producția muzicală semnată de We Are Family Records, sub îndrumarea creativă a Cristinei Stroe, aduce în prim-plan piesa „Dă și tu din”, care nu doar transmite un mesaj puternic prin notele muzicale, ci și prin videoclipul regizat de Bogdan Păun și produs de Loops Production. Această piesă este o manifestare curajoasă a exprimării artistice, promovând un mesaj de energie pozitivă și de eliberare de constrângeri sociale. Videoclipul, cu regia lui Bogdan Păun și vestimentația stilată de Miruna Miu, care a integrat accente tradiționale gipsy, a fost remarcat și preluat de revista Vogue din Italia, consolidând impactul internațional al piesei.

„Cristina este un izvor de talent artistic cum rar am întâlnit. “Dă și tu din” este o piesă care exprimă viziunea și simțul muzical al Cristinei, acum. Eu cred în această viziune și cred că muzica ei are o energie extrem de puternică ce va face valuri în industrie”, a declarat în prag de lansare celebrul Damian Draghici, soțul, dar și fanul artistei Cristina Stroe.

Cine este soția lui Damian Drăghici

Cristina Stroe a început să studieze pianul încă de la vârsta de 6 ani și de atunci și-a dezvoltat o pasiune profundă pentru muzică, explorând diverse genuri și roluri în industria muzicală. Pe lângă cariera sa solo, în care își dorește să fie liberă de constrângeri și etichete, Cristina a fost implicată în diverse proiecte muzicale. A făcut parte din trupa de voci a artistei Andra și a colaborat cu creativa trupă Damian & Brothers, contribuind la crearea și interpretarea unor piese variate, de la muzică jazz și balcanică până la pop și muzică pentru copii.

Alături de soțul său, Damian Drăghici, Cristina este parte integrantă a labelului We Are Family Records, unde își aduce aportul creativ și semnează numeroase hituri din industria muzicală românească. Colaborările sale includ munca cu artiști de prestigiu din țară, contribuind la proiecte muzicale memorabile și virale. Un exemplu notabil este proiectul „Bairam la Casa de Cultură”, inițiat în cadrul unui camp de muzică, care a avut scopul de a revitaliza și aduce în actualitate energia și frumusețea pieselor din anii 2000.

Cristina Stroe nu se limitează doar la interpretare, ci este și o compozitoare talentată, implicându-se în procesul creativ al pieselor muzicale pe care le creează. Abordarea sa eclectică și dorința de a explora diverse stiluri muzicale o definește ca artistă completă, dedicată exprimării libere și inovative în muzică.