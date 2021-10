Dacian Cioloș a vorbit despre depunerea mandatului: „Nu e exclusă această variantă”

Dacian Cioloș este premierul desemnat de către președintele României. Această alegere a fost făcută după ce Klaus Iohannis a purtat discuții cu toți liderii partidelor politice. Cu toate acestea, mulți politicieni sunt nemulțumiți de alegerea făcută, iar luni au fost lansate mai multe ironii la adresa situației politice. Indiferent de modul în care este primit la Cotroceni, Dacian Cioloș este pus pe fapte mari. În urmă cu puțin timp a făcut declarații legate de planurile de viitor și de modul în care vede el lucrurile.

Se pare că principala dorință a prim-ministrului desemnat este să refacă coaliția dintre PNL și UDMR. El speră ca acest lucru să fie posibil, însă are și două variante de rezervă. În cazul în care planul său nu reușește, va merge înainte fie cu un guvern monocolor minoritar, fie cu mandatul primit de la Klaus Iohannis. Dacian Cioloș a declarat pentru B1TV că are pregătit deja un plan de reforme pe care îl va prezenta dacă va merge pe un guvern minoritar.

„Nu e exclusă această variantă, n-am luat o decizie în partid legat de acest lucru pentru că prioritatea noastră este să căutăm să reconstruim această majoritate politică, dar după ce vom avea aceste discuții cu PNL și cu UDMR, în funcție de rezultatul acestor discuții, vom lua decizia în cel fel ne ducem mai departe mandatul primit de la președinte.

(…) Există cele două variante (depunerea mandatului sau un guvern minoritar – n. red.) – dacă aceste discuții cu PNL și UDMR nu se concretizează într-un proiect de guvernare există aceste două opțiuni și vom alege una dintre ele în conducerea partidului. Dacă vom merge cu un guvern minoritar, vom merge cu un program politic, cu un program de reforme, de măsuri pe care vrem să le asumăm și apoi, evident, dacă va exista susținere în Parlament pentru acel program și pentru acel guvern, mergem mai departe. Dacă nu, nu, dar vom prezenta lucrul acesta, un program și o echipă”, a declarat Dacian Cioloș pentru B1TV.

Dacian Cioloș vorbește despre desemnarea sa în fotoliul de premier

După ce președintele României a făcut publică alegerea sa în ceea ce privește noul șef al Guvernului, mai mute ironii au fost aruncate la adresa lui Cioloș. Se pare că politicianul nu bagă în seamă răutățile altora, ba chiar a declarat că este conștient de responsabilitatea care s-a pus pe umerii săi. Dacian Cioloș va merge înainte cu această desemnare indiferent de vorbele pe care le aude pe la spatele său. Știe în ce s-a băgat și este decis să propună o nouă guvernare.

„În momentul în care mi-am asumat această desemnare de premier, am făcut-o deplin conștient, nu mă consider tras pe sfoară, nu mă consider instrumentul nimănui pentru că am făcut-o asumat și cu o decizie în partid. În felul acesta mergem înainte pentru că obiectivul nostru e să propunem o guvernare, indiferent ce calcule își fac unii și alții”, a spus Dacian Cioloș la B1TV.