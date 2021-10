Trecutul lui Cioloș îi poate bloca drumul spre Guvernul României. Iohannis o știa

Denumirea inițială sub care a fost înscris în Registrul Partidelor Politice a fost Partidul de Uniune Națională a Românilor din Transilvania (PUNTR). Conform ro.wikipedia.org, ideologia oficială a PUNR a fost bazată pe naționalism românesc, naționalism etnic, naționalism creștin-ortodox, conservatorism social și antimaghiarism.

„În vara anului 1995, a luat ființă Organizația de tineret a Partidului Unității Naționale Române, o organizație politică ce făcea parte din structura PUNR. Oportunist, așa cum sursa îl descrie, Dacian Cioloș a ajuns președintele PUNR Tineret.

Cocoțat în fruntea partidului, Cioloș a pregătit la Cluj-Napoca prima conferință a organizației de tineret în luna septembrie 1995. Însă, spre stupefacția tuturor, după o săptămână de la conferința ținută de Cioloș, în mod subit, acesta a decis să plece în Franța, chiar dacă atunci se puneau la cale detaliile pentru ca Cioloș, alături de alți membri PUNR să plece în delegație în China, după o invitație făcută de Liga Tineretului Comunist din China.

Corespondența cu tinerii comuniști din China

«Until we shall see again, we`d like to contact also The Youth Organization Junimea Vatra Românească, about which you have told us», se arată în informarea trimisă de Liga Tineretului Comunist din China către Organizația de Tineret a Partidul România Mare. (traducere: Până vom ne vom vedea din nou, ne-ar plăcea să contactăm și Organizația de Tineret Junimea Vatra Românească, despre care ne-ați spus).

După vizita tinerilor chinezi comuniști, la prima conferință susținută de Dacian Cioloș, în calitate de președinte al PUNR Tineret, s-au discutat tocmai detaliile despre delegația ce urma să se facă în China.

Dacian Cioloș a fost chiar la ambasada pentru a accepta invitația, însă, se pare că invitația în Franța a fost mai generoasă… «Îl cumpărase, deja», spune o susă apropiată evenimentelor″, arată jurnaliștii de la Gazeta de Cluj.

Cioloș a negat că are trecut extremist

Sursa citată a explicat că Dacian Cioloș a fost sunat pentru a explica împrejurările în care a fost „ultranaționalist extremist, școlit pe băncile PUNR″. Fostul premier nu a dorit să răspundă decât pe e-mail și a precizat că nu a fost membru PUNR. Jurnaliștii clujeni au publicat dovezi în sprijinul dezvăluirilor cu privire la trecutul fostului comisar european.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe cu Cioloș și dacă această ancoră din trecutul său va rămâne îngropată sau va fi adusă la suprafață pentru a fi studiată. Este interesant de urmărit ce va spune Iohannis când va fi întrebat dacă acea informații despre legăturile lui Cioloș cu PUNR.

Vorbim, totuși, despre politicianul desemnat să preia conducerea Guvernului României după ce guvernul Cîțu a fost doborât de moțiunea de cenzură inițiată de PSD.

În 2018, când au apărut aceste acuzații incendiare, evz.ro a scris că Dacian Cioloș minte și că a făcut parte din conducerea PUNR, dezvăluiri bazate pe documente.