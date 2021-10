Alertă la Cotroceni! Iohannis e vizat de un control major. Adevărul apare în câteva zile

Mai departe, Dacian Cioloș are la dispoziție 10 zile pentru a obține cele 234 de voturi necesare pentru a obține votul de încredere în Parlament. Dacă nu va reuși, el poate anunța eșecul formării majorității prin depunerea mandatului de premier desemnat. De asemenea, se poate prezenta în fața Parlamentului, pentru a fi respins prin vot.

Marți, în cadrul unei conferințe de presă, Cioloș a lansat invitațiile către partide. Mai multe informații despre acest subiect puteți citi în știrea despre adevăratul plan al lui Iohannis.

„Ziceți voi ce vreți, dar propunerea făcută de președintele Iohannis e de o maximă dibăcie politică, pentru care ar merita reevaluat de toți cei care, neimpresionați de stilul său sec, îl desconsiderau.

Vom vedea după votul de învestitură dacă a și respectat principiului loialităţii constituţionale (adică dacă nu a fost făcută la mișto, vezi ce spune acest principiu în primul comentariu). Sigur, dincolo de dibăcia politică, important e cât de bune pentru țară sunt acțiunile sale.

Dezvăluiri despre trecutul lui Cioloș

Înainte de a vă da o opinie personală despre Dacian Cioloș, vă redau ceea ce mi-a spus un foarte important personaj postdecembrist, care știa multe, într-o lungă conversație între Frankfurt și București, la un pahar de whisky:

«Daniel, ești cel mai tare tip din politică pe care l-am cunoscut, dar ai un defect major: ești prost de loial.» Acum… pornind de la acest defect în politică (din pricina căruia am și evitat să mai fac politică), despre Dacian Cioloș:

-în 2011, când USL a strâns toate mafiile din educație și au declanșat un atac furibund asupra Legii 1 și a mea, comisarul european Dacian Cioloș a venit la București și, în numele Comisiei Europene, a lăudat într-un mare fel Legea 1 și pe mine. Eu am rămas perplex pentru că nu mă așteptam. Prin urmare, citesc tot parcursul lui Dacian Cioloș prin prisma loialității la care mă obligă un asemenea gest.

În primul rând, Dacian Cioloș a reușit ceva unic: a fost ministru, premier, comisar european, deputat european, lider de grup politic în Parlamentul European, președinte de partid la 50 de ani. Lipsește, încă, doar președinte de țară. Cum, necum, love it or hate it, omul a reușit tot, din prima, fără prea mare efort aparent. Așadar, din prisma succesului politic, 10 puncte.

Un progresist radical, premierul României

Din punct de vedere ideologic Dacian Cioloș se plasează pe palierul progresist, poate chiar radical progresist. Pe acest palier ideologic este și marea sa vulnerabilitate: nu te poți declara „de dreapta”, nici măcar prin raportare la un PSD doar teoretic de stânga.

Nu cred că asta contează foarte mult la electorat, dar la nivel fundamental e important. E evident că nu mă regăsesc deloc în aceste convingeri ale sale. Nu îmi e clar cum se plasează din punct de vedere strategic: e mai degrabă pe linia UK-SUA sau mai degrabă pe axa franco-germană?

Trebuie să clarifice acest lucru. În momentul de față e limpede că trebuie să faci un balet în doi cu președintele pentru a afirma linia strategică alături de unii fără să îi superi pe ceilalți…

Din punct de vedere personal, apreciez franchețea afișată uneori (vezi asumarea poveștii cu spirala nuștiucare), regret zona vagă în care se exprimă uneori când vine vorba de teme cu impact social major.

Care este interesul politic?

Din conversațiile avute cu el sunt convins că e un om de bună-credință, un politician care reușește bine să își păstreze latura umană, urmărindu-și cu ferocitate interesul politic. Un episod revelator: am publicat un articol argumentat în care îi ardeam cu acid o opinie legată de educație (”Propunerile domnului Cioloş de astăzi denotă ipocrizie şi/sau necunoaştere. Ambele grave la nivelul său”).

După ceva timp m-a sunat pe o altă temă și, ulterior, am și stat la masă împreună, nu făcându-ne că nu s-a întâmplat nimic, ci recunoscându-ne franc diferențele, care nu ne-au împiedicat să discutăm substanțial.

Opinia mea este că dacă va fi învestit nu prea are șanse la prezidențialele din 2024 în fața unui candidat proaspăt al PNL și al unuia cu ștaif de la PSD. Are însă șansa să facă niște reforme radicale.

Nu îmi e clară strategia sa: va prezenta un guvern despre care știe că pică în Parlament sau un guvern care are în spate o negociere serioasă? Dacă merge pe varianta unui guvern despre care știe că pică, atunci cred că are interesul să meargă pe structura cabinetului Boc (cel mai mic numeric de după 1989) și să aducă pe fiecare post numai nume de cinci stele.

Premoniție sumbră pentru Dacian Cioloș

Dacă merge pe varianta negocierilor, cu șanse să treacă, îi doresc să îl ajute Dumnezeu, având în vedere ce crize îl așteaptă. Dragii mei, ne place din când în când să filosofăm pe temele politice ale zilei.

Actorii politici de top, președinți, premieri și miniștri, însă, nu ar trebui să uite un lucru: acțiunile lor politice (adesea subsumate lui „ce i-am tras-o lui X”) pot fi spectaculoase sau să le dea o aură de „cât de șmecheri sunt ei”, dar menirea lor e alta: să rămână ceva substanțial după ei, ceva, cît de mic, ce să fie identificat cu numele lor.

Or, dacă e să facem un bilanț, eu încă nu văd nimic în ultimii ani în afară de mult prea multă gargară și gesticulație politică. Noi, cei care privim de pe margine, să fim mai buni cu cei din jurul nostru și mai relaxați. Dacă putem…″, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

notă: intertitlurile aparțin redactorului