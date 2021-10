LIVE TEXT. Criză politică în România. Dacian Cioloş negociază formarea unui nou Guvern. PNL îl ține în șah: ”E momentul adevărului”. Ce a discutat cu Cîțu la telefon

Biroul Naţional al USR a decis echipa de negociere, aceasta fiind formată din: Dan Barna, Anca Dragu, Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Ionuţ Moşteanu. De asemenea, a fost stabilită şi echipa care lucrează la programul de guvernare: Cristian Ghinea, Oana Ţoiu, Anca Dragu, Claudiu Năsui, Dragoş Pîslaru.

Dacian Cioloș a anunțat că exclude orice joc politic, după ce partidul pe care îl reprezintă, USR, a fost singurul care a propus concret un nume de premier.

„Știu că de multe ori în politică astfel de mișcări sunt văzute ca jocuri politicianiste sau capcane. Noi ne-am asumat direct această responsabilitate, dincolo de jocurile de partide. E momentul adevărului: am ajuns într-o situație de criză. USR își asumă formarea Guvernului. Dincolo de candidatul desemnat, avem și idei despre cum putem ieși din criză”, a spus Dacian Cioloș. El a recunoscut că a avut o discuție telefonică cu Florin Cîțu.

Aşteptăm un semn de reciprocitate din partea foştilor parteneri, acesta este mandatul cu care vom merge zilele următoare la negocieri. Am avut o discuţie telefonică şi ieri şi astăzi, cu PNL, UDMR şi minorităţile, cel mai probabil o întâlnbire o vom avea mâine, pentru că PNL are un Birou Politic astăzi. Mâine, după şedinţa de guvern, vom avea o discuţie în acest format, cu preşedinţii partidelor”, a afirmat Cioloş.

Cioloş a reluat afirmaţia potrivit căreia acordul iniţial de colaborare la guvernare nu a fost denunţat de niciuna dintre părţi.

”Obiectivul nostru este clar, să pregătim un Guvern care să fie votat rapid în Parlament şi să gestioneze această situaţie de criză”, a spus Cioloş, arătând că vor apela la partenerii de la PNL şi UDMR, împreună cu minorităţile, pentru un acord de coaliţie care nu a fost rupt până acum.

”Dorim să reluăm discuţia de acolo. Nu cred că partidele vor refuza, pentru că înseamnă prelungirea crizei. Aceste partide au clamat responsabilitate, sunt convins că vor da dovadă de responsabilitate, mai ales în condiţiile în care zilnic mor oameni, medicii au nevoie de ajutor”, a mai spus el.

Dacian Cioloş a precizat că USR nu se teme să îşi asume guvernarea.

”Eu mi-am asumat acest rol şi sunt pregătit să merg până la capăt”

Întrebat dacă va renunţa la mandatul de premier desemnat, dacă nu reuşeşte să strângă o majoritate, Cioloş a declarat că încă nu e de actualitate această situaţie.

”Vom avea întâi discuţiile cu PNL şi UDMR şi apoi vom decide cum vom merge mai departe. Eu mi-am asumat acest rol şi sunt pregătit să merg până la capăt”, a afirmat el.

”Astfel de negocieri nu pot avea succes dacă se poartă emoţional, e nevoie de raţiune, a mai spus Cioloş, despre prezenţa în echipa de negociere a USR a lui Vlad Voiculescu şi Cătălin Drulă, care au avut o relaţie tensionată cu cei de la PNL, el precizând că porneşte de la premisa că sunt cei cu care discută sunt oameni maturi, dincolo de ceea ce le place sau nu.

”Nu ne temem să ne asumăm situaţia gravă din punct de vedere sanitar şi sunt convins că împreună şi cu partenerii sociali putem găsi soluţii, important este ca Guvernul să fie instalat repede. Noi oferim responsabilitate şi cerem acelaşi lucru de la parteneri”, a declarat Cioloş.

Întrebat dacă are impresia că preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru a fi ”premier de sacrificiu”, Cioloş a afirmat: ”Dacă a-ţi asuma responsabilitatea într-o situaţie de criză în mod deschis, onest, clar, cu o viziune şi un program clar, dacă asta înseamnă sacrificiu…

Până la urmă, implicarea în politică a unor oameni ca noi este un sacrificiu, pentru că nu am intrat în politică pentru sinecuri, nu am nevoie pentru CV de o poziţie de premier, am intrat pentru că vrem să facem nişte lucruri Că unii sau alţii fac tot felul de calcule, interpretând Constituţia şi legile ţării pentru a putea să-şi atingă anumite obiective politicianiste, este treaba lor”.

Liderii PNL, în ședință marți seara

Pe de altă parte, liderii PNL se reunesc marți seară de la ora 20.00 într-o ședință a Biroului Politic Naţional (BPN), potrivit unui anunț al partidului. La ședința care se va desfășura online, conducerea PNL va decide dacă intră sau nu la negocieri cu premierul desemnat Dacian Cioloș pentru refacerea coaliției cu USR și UDMR.

În 28 septembriei, liberalii au decis în ședința Biroului Executiv (BEx) că nu vor mai invita USR PLUS la guvernare dacă partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș votează o moțiune de cenzură, oricare ar fi aceasta. Parlamentarii USR au votat ulterior moțiunea de cenzură depusă de PSD.