Dacă ai şti ce fel de sare să folosești, n-ai mai trece pragul spitalelor. Milioane de morţi doar în acest an

Aceste decese cauzate de aportul excesiv de sare pot fi prevenite. În majoritatea țărilor, aportul zilnic de sare este cu mult peste limita superioară zilnică de 5 grame recomandată de Organizația Mondială a Sănătății; media globală, 10,1 grame de sare, este dublă față de această cantitate.

Consumul redus de sare poate salva milioane de vieți dar, din păcate, reducerea aportului alimentar de sare a fost dificilă. Preferințele alimentare se schimbă încet deoarece industria nu are stimulente pentru scăderea conținutului de sodiu din alimente, și nu există multe alternative la sare care să ofere același gust.

Sarea cu conținut scăzut de sodiu ar putea salva milioane de vieți

Un nou studiu publicat în New England Journal of Medicine evidențiază potențialul sărurilor cu conținut scăzut de sodiu de a reduce consumul de sodiu și de a salva vieți. Sărurile cu conținut scăzut de sodiu înlocuiesc o parte din sodiu cu potasiu, care are proprietăți similare. Acești înlocuitori conțin mai puţin sodiu şi au un gust similar cu sarea obișnuită și pot fi folosiți la fel la gătit.

Sărurile de potasiu oferă un dublu beneficiu: reducerea sodiului reduce tensiunea arterială și salvează vieți. Creșterea potasiului, pe care majoritatea oamenilor din majoritatea țărilor, inclusiv din Statele Unite, nu o consumă suficient, reduce și mai mult tensiunea arterială și îmbunătățește sănătatea inimii.

Sarea săracă în sodiu salvează vieți și previne atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale

Rezultatele acestui studiu revoluționar, realizat în China de Institutul George pentru Sănătate Globală, arată că înlocuitorii cu sare săracă în sodiu salvează vieți și previn atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale. Sarea cu conținut scăzut de sodiu a scăzut riscul de deces cu 12%, riscul de accident vascular cerebral cu 14%, iar evenimentele cardiovasculare totale (accident vascular cerebral și atacuri de cord combinate) cu 13%.

Pentru a pune acest lucru în perspectivă, o reducere de 13% a evenimentelor cardiovasculare din Statele Unite ar preveni peste 200.000 de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale pe an și, la nivel global, milioane de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Sarea cu conținut scăzut de sodiu este ușor de adaptat chiar şi pentru diete

Studiul – unul dintre cele mai îndelungate studii realizate vreodată – a fost efectuat pe parcursul a cinci ani și a inclus 21.000 de persoane cu antecedente de accident vascular cerebral sau tensiune arterială slab controlată. Aşa s-a dovedit că sarea cu conținut scăzut de sodiu previne atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale și este un înlocuitor acceptabil care poate fi ușor adaptat la dietele majorității oamenilor.

Rezultatele acestui studiu sunt deosebit de promițătoare pentru locurile – inclusiv majoritatea țărilor cu venituri mici și medii. Un alt studiu din China a indicat că, dacă ar fi implementaţi în toată țara, înlocuitorii cu sare săracă în sodiu ar putea salva 461.000 de vieți pe an.

New England Journal of Medicine a confirmat acuratețea acestui model. Beneficiul a fost demonstrat și în urmă cu câțiva ani printr-un studiu realizat într-o casă de bătrâni din Taiwan, care a arătat că sarea cu conținut scăzut de sodiu a redus moartea cauzată de evenimentele cardiovasculare, scrie CNN.