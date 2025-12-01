Cyber Monday 2025 atinge un nou record în SUA. Cheltuieli uriașe online și o polarizare vizibilă între consumatori

Cheltuielile online din SUA sunt estimate să ajungă la 14,2 miliarde de dolari în Cyber Monday 2025, potrivit Adobe Analytics. Vânzările digitale cresc accelerat, în timp ce retailul fizic scade. Analiză completă despre evoluția consumului, schimbările din comportamentul americanilor și rolul tot mai mare al inteligenței artificiale.

Cyber Monday din acest an se profilează drept cel mai profitabil din istoria comerțului online din Statele Unite. Estimările Adobe Analytics indică un volum total al cheltuielilor de 14,2 miliarde de dolari în doar 24 de ore, cu 6,3% mai mult decât în 2024. Cyber Monday își păstrează statutul de cel mai mare eveniment anual de cumpărături digitale, fiind punctul culminant al weekendului marilor reduceri care începe după Thanksgiving.

Performanța vine după un Black Friday care a depășit toate așteptările. Vânzările online au atins 11,8 miliarde de dolari și au împins totalul pentru întregul weekend la 23,6 miliarde, o creștere de aproximativ 9% față de anul precedent. Cifrele arată clar că americanii și-au mutat comportamentul de consum pe internet într-un ritm accelerat.

Pe de altă parte, datele RetailNext arată o scădere de 5,3% a cumpărăturilor în magazinele fizice. Trendul este constant de câțiva ani și se accentuează în 2025, când comerțul digital a ajuns la un nivel fără precedent, iar obiceiurile consumatorilor nu mai revin la modul tradițional de dinaintea pandemiei.

Datele colectate de analiști arată un fenomen clar de polarizare a consumului. Familiile cu venituri ridicate au continuat să cumpere liber, mai ales produse premium. În schimb, gospodăriile cu venituri reduse și-au limitat achizițiile și s-au concentrat pe produse esențiale sau variante mai ieftine.

Retailerii orientați spre segmentul buget, precum Walmart și Target, au atras o parte semnificativă din acest public, datorită prețurilor reduse și campaniilor mai agresive. Produsele de lux, în schimb, sunt anticipate să depășească ușor ritmul general de creștere, după cum explică analiștii consultați de Reuters.

În ansamblu, comportamentul de cumpărare confirmă presiunea economică resimțită de multe familii americane. Încrederea consumatorilor rămâne scăzută, iar inflația persistentă și tarifele comerciale ridicate influențează capacitatea de achiziție. Cu toate acestea, promoțiile de amploare din perioada Black Friday – Cyber Monday continuă să genereze vârfuri masive de consum, iar comportamentul online compensează scăderile din retailul fizic.

O altă schimbare importantă este strategia marilor retaileri. Discounturile sunt mai atent calibrate, iar campaniile încep cu mult înainte de Black Friday. Un exemplu este Walmart, care a lansat primele reduceri încă din 14 noiembrie și le-a împărțit în trei etape distincte până la 1 decembrie.

Comercianții încearcă să eșaloneze vârful de trafic și să evite suprasolicitarea logistică din ziua principală. În același timp, stocurile sunt gestionate mai eficient, pentru a preveni pierderile generate de discounturi prea agresive. Strategia urmărește menținerea marjelor, într-un context economic în care costurile de operare cresc constant.

Un element central al ediției din 2025 îl reprezintă utilizarea intensă a instrumentelor de inteligență artificială. Chatboții, aplicațiile de recomandare și algoritmii de comparare automată a prețurilor au devenit instrumente obișnuite pentru consumatori.

Salesforce notează că „IA este acceleratorul suprem al cumpărăturilor”, direcționând utilizatorii direct către produse relevante și eliminând mult timp care altădată era petrecut în căutarea manuală a ofertelor. Retailerii au beneficiat de o creștere masivă a traficului generat de IA. Estimările Adobe indică o explozie de 670% a accesărilor provenite din instrumente inteligente față de anul trecut.

Acești algoritmi sunt integrați în sistemele comercianților, în aplicațiile de cumpărături, în platformele de social media și în motoarele de căutare. Rezultatul este un ecosistem digital în care decizia de cumpărare este influențată direct de inteligența artificială și în care utilizatorii primesc oferte personalizate în timp real.

Datele Adobe confirmă că peste jumătate din cheltuielile online din Cyber Monday provind din trei mari categorii. Electronicele domină încă o dată topul, datorită reducerilor masive aplicate tradițional în această perioadă. Îmbrăcămintea rămâne o categorie extrem de populară, iar mobilierul câștigă teren în mod surprinzător, pe fondul trendului americanilor de a investi în confortul locuinței.

Piața electronicelor beneficiază de ciclul rapid de înlocuire a dispozitivelor și de interesul pentru gadgeturi inteligente. Îmbrăcămintea și segmentul fashion sunt puternic influențate de platformele de social media, iar brandurile au capitalizat acest interes prin promoții agresive. Mobilierul reprezintă un segment în creștere, stimulat de achizițiile pentru sărbători și remodelarea locuințelor.