Cutremur violent, cu magnitudinea moment de 5,0 grade (magnitudinea locala 5,2), s-a produs in Estul Turciei. Seismul a avut loc la ora 5h45min UTC (ora locala 8h45min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost localizat in Estul Turciei, in apropierea granitei cu Siria si cu Iraq, in regiunea Kurtalan.

Seismul s-a produs la adâncimea de 14 km și a avut magnitudinea Mw de 5,0 grade (magnitudinea locala ML 5,2 potrivit Observatorului Seismologic regional Kandilli). Mecanismul de focar a fost de tip decrosare (strike-slip).

Un cutremur violent a lovit coasta Mării Egee a Turciei, la nord de insula greacă Samos, şi în octombrie. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7, scrie România Reală.

Cel mai important seism din acest an

Cel mai important seism din acest an s-a produs la data de 31 ianuarie 2020, în județul Vrancea, la o adâncime de 121 de kilometri, şi a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter. Cutremurul a fost resimțit până şi la București, capitala României, aflată la o distanță destul de mare de epicentru.

„În ultima perioadă s-au produs cutremure în jurul magnitudinii de 3 sau și mai mici. E o activitate normală a zonei Vrancea, cam la 2 ani se produce un cutremur între 5 grade și 6 grade pe Richter. Practic, această activitate a zonei Vrancea se încadrează în activitatea normală pentru regiune.

CITEȘTE ȘI Cutremur în miez de noapte, în România. Ce întrebare au seismologii pentru cetățeni

Dacă s-ar produce un cutremur de 7 grade Richter în zona Vrancea la o adâncime de, să zicem, 100 de kilometri, sigur, sunt afectate blocurile care au mai trecut prin alte cutremure anterioare, cum sunt cele din 1990, 1986, 1977, care nu au fost consolidate. E posibil să fie afectate și alte clădiri care nu au fost afectate în urma cutremurului din 1977 și peste care au trecut 50 de ani. Cutremurele care produc pagube mari sunt cele peste 7,2”, spunea Constantin Ionescu, directorul general al INFP.