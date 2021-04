Cutremur în toiul nopții. Presa din România a mai pierdut un jurnalist de marcă

Ileana Gafton Dragoș s-a luptat în ultimii ani cu o boală necruțătoare – cancerul. Jurnalista a și scris o carte bazată pe experiențele ei proprii, „Cancerul – o călătorie prin urechile acului”.

„MAMA…

Nu pot spune ca s-a stins mama pentru ca mama e dragoste iar dragostea nu va pieri niciodată!”, a scris fiica îndurerată a Ilenei Gafton Dragoș.

Cum și-a încheiat Ileana Gafton lupta cu nemilosul cancer

”Am transformat această boală ucigașă într-o aventură, am cunoscut culturi și civilizații, printre care am stat de vorbă cu beduini și cu un popor, mai puțin cunoscut, și anume cel nubian. Am făcut călătorie pe Nil, fluviul divin, despre care se spune că toți cei care călătoresc pe el se vindecă. Am crezut că apa vieții spală orice boală, orice necaz, orice gând rău, și I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Toate m-au ajutat, m-au făcut mai puternică, m-au făcut mai „interesantă“ pentru unii și chiar „incredibilă“ pentru alții.. Am spus că pun punct acestei incursiuni în trecut, dar nicidecum nu îmi permit să mă joc cu cuvintele și să spun că această călătorie se termină acum, pentru că s-ar putea să se întâmple…”

Așa își încheia Ileana una dintre cărțile pe care le scrisese, una în care descria Calea și Împlinirea pe care le cunoscuse într-un mod dureros. Ileana Gafton nu voia să vorbească despre boli. Doar despre viața frumoasă pe care o trăise, cum scrisese în primele ziare post-decembriste. Despre Corona Press și Inside Brașov, ”copiii” săi de suflet. Îi plăcea să vorbească despre despre cum reușea să vadă frumosul din oameni. Îi plăcea poezia, pe care o găsea în Dumnezeu și de la Dumnezeu.

Astăzi, de Sfântul Gheorghe, Ileana Gafton a plecat către Mântuitorul.

Redacția Evenimentul Zilei transmite sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să o odihnească în pace!

Revenim cu detalii