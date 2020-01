Vindecată de cancer de colon și măritată la 46 de ani, cu un DJ, artista a decis să împărtășească fanilor detalii ascunse din viața sa. ”Eu am avut trei tentative de sinucidere, la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a spus Rona Hartner, la Antena Stars.

Ea a povestit și despre alte miracole din viața ei. Unul din ele, e vindecarea de cancer, consumând lămâi bio macerate în miere. Acum câteva luni artista anunța că a început lupta cu cea mai cruntă boală, cancerul. Au urmat operații în țară și străinătate, cura naturistă cu lămâi, iar în final veștile au fost bune: s-a vindecat.

Ca să sărbătorească cu adevărat vestea cea mare, Rona s-a măritat cu un DJ francez, la Starea Civilă din orașul francez Toulon. Printre invitații chemați de miri au putut participa și oameni necunoscuți care și-au dorit să le fie alături în ziua cea mare, evenimentul avțnd loc în octombrie anul trecut.

