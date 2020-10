Un cutremur de o magnitudine de 5,1 grade s-a produs în ziua de sâmbătă, 24 octombrie, în Iran, în partea vestică a țării.

Seismul a avut loc la ora 11: 34 UTC (ora locala 15: 04min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul mișcării seismice a fost localizat in provincia Qazvīn din Vestul Iranului.

Acest cutremur s-a produs la adâncimea de 10 km și a avut magnitudinea mb de 5,1 grade (magnitudinea locală de 5,4 grade)potrivit Centrului Seismologic Iranian din cadrul Institutului de Geofizică al Universității din Teheran). Seismul a fost resimțit in partea vestica a Iranului, in special in provincia Qazvīn.

Patru cutremure în numai 24 de ore

În urmă cu două zile, în România au fost înregistrate patru cutremure în decurs de 24 de ore

Experții de la INFP au făcut publice datele înregistrate.

Seria de 4 cutremure

Primul cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, joi după-amiaza, la ora 13.03, ora locala a României.

Cel de-al doilea a avut loc la ora 18:57:23, în județul Vrancea.

Cel mai puternic seism s-a produs la ora 23:21:42 (ora locală a României) şi s-a produs în zona Vrancea, Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3.9 şi s-a produs la adâncimea de 140km.

Ultimele cutremure amintesc de o serie bizară de seisme ce au fost înregistrate la Galați într-un timp foarte scurt.

Goana după petrol a provocat cutremurele?!

Gheorghe Duţu, preşedin­tele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), a spus că nu este nicio legătură între lu­cră­rile petroliere şi seria de cutremure din zona Galaţi, judeţ în care în ultima lună au fost înregistrate nouă seisme, potrivit informaţiilor Institutului Naţional pentru Fizica Pământulul.

Specialiştii au luat în calcul mai mulţi factori, printre care instabilitatea solului, inundaţiile din ultimele săptămâni şi exploatările petroliere din zonă.