Curs valutar, 12 aprilie. Ce se întâmplă cu euro. Anunțul făcut chiar acum de Banca Națională a României

Banca Națională a României (BNR) a anunțat noul curs de schimb valutar pentru marți, 12 aprilie. Cotația euro pentru tranzacțiile din următoarele 24 de ore este de 4.9412 lei, iar cea a dolarului este de 4.5466 lei.

Luni, 11 aprilie, euro a fost cotat la 4,9409, iar a dolarului la 4, 5230. Cotația a înregistrat scăderi comparativ cu ziua de vineri, 8 aprilie, când un euro a fost cotat la 4, 9419 lei, iar un dolar la 4.5455.

Cursurile valutare sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Acesta este valabil pentru tranzacțiile efectuate în următoarele 24 de la emite. Cotația prezentată de Banca Națională nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile. Fiecare entitate prezentă pe piața valutară își stabilește propriul curs valutar, stabilit în funcție de anumite elemente.

Indicele ROBOR a atins cel mai mare nivel din ultimii 9 ani

Banca Națională a României a anunțat o nouă creștere a indicelui ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă. Marți, 12 aprilie, acest indice a urcat la 4,71% pe an, de la 4,70% pe an în ziua precedentă.

Indicele ROBOR la trei luni a înregistrat cel mai mare nivel din ultimii nouă ani, după ce un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat în 10 aprilie 2013 – 4,74% pe an. La debutul lui 2020, indicele se situa la 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 acesta era de 1,98% pe an.

Costul creditelor românilor este determinat și de dobânda-cheie, care a fost majorată de BNR la începutul lunii februarie. Este a cincea majorare din ultimele șase luni, ajungând la 2,5%.

Guvernul a vorbit despre posibilitatea amânării ratelor pentru o perioadă de 10 luni, însă această măsură nu a mai fost inclusă în pachetul economic și social prezentat luni. Premierul Nicolae Ciucă a declarat că această măsură nu este inclusă momentan, însă Ministerul de Finanțe continuă să analizeze situația.

„Este o măsură pe care am discutat-o cu ministrul de Finanţe. În acest moment, datele pe care am reuşit să le analizăm ne-au dus către această decizie la nivelul coaliţiei – să continuăm să analizăm, să vedem cât de benefică este pentru populaţie şi mediul de afaceri. Este o amânare a deciziei”, a precizat Nicolae Ciucă, la Palatul Parlamentului, în conferinţa de presă a liderilor coaliţiei de guvernare.