Bursucii sunt răi? Sunt agresivi ? Aceasta este o întrebare care pare să-l chinuiască pe președintele Statelor Unite, Donald Trump. Și ar fi pus-o regulat regulat șefului său de cabinet, la începutul președinției sale.

Această ciudată obsesie a liderului de la Casa Albă a fost dezvăluită într-o carte apărută recent în Statele Unite: „Sinking in the Swamp : How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington”.

Autorii sunt doi jurnaliști de la The Daily Beast, Lachlan Markay și Asawin Suebsaeng, care pun tunurile pe administrația Trump. Unde, potrivit lor, există o realitate „hilară și înfricoșătoare”, cu „șarlatani, teoreticieni au complotului, ideologi și escroci banali care au infectat cele mai înalte eșaloane ale puterii politice”.

Cuvinte grele, dar ce mai contează: Trump vinde, și vinde chiar bine, iar autorii știu aceasta.

Dar, într-unul din capitole, cei doi relatează că, în timp ce discuta cu fostul său șef de cabinet, Rience Priebus (care a demisionat în vara lui 2017), conversația vira inevitabil către…bursuci, scrie Ouest-France.

Rience Priebus aborda subiecte precum sistemul de sănătate, politica externă sau agenda legislativului american. Însă Trump revenea la bursuci, dorind să afle cât mai multe amănunte despre viața acestor animale. Cu ce se hrănesc? Devin agresivi atunci când se simt amenințați? Sunt creaturi prietenoase? Sunt plictisitori bursucii? Le pot face rău oamenilor?

Te-ar putea interesa și: