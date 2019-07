Mail-şoc al unei firme: Nu ne mai trimiteţi curieri de culoare, n-o să le permitem accesul

Fără curieri de culoare, pakistanezi, indieni sau ceva asemănător: mailul-şoc trimis furnizorilor săi, de o firmă din provincia Brescia după cum relatează cotidianul Il Giornale di Brescia: un mail care n-a plăcut firmei Dtm-Dterchimica, care furnizează produse şi servicii de curăţenie profesională.





''Cerem cu stricteţe, sub opţiunea întreruperii relaţiilor privind furnizarea mărfurilor societăţii dvs., dacă vor mai fi efectuate de curieri de culoare , pakistanei, indieni, sau ceva asemănător'', se citeşte în mail.

''Unicele naţionalităţi străine care vor fi acceptate vor fi acelea ale ţărilor din estul european, altele nu vor intra în firma noastră şi nici nu li se va permite să descarce marfa'', continuă comunicatul.

Dtm-Dterchimica a răspuns prompt explicând că unicul criteriu după care face angajările este profesionalismul şi nu naţionalitatea.

Avocaţii de la WildSide Cathy La Torre, vor semnala cazul la UNAR (Oficiul Naţional Antidiscriminare)

''Întrebarea este: dacă orice firmă, comerciant, ar începe să spună NU evreilor, NU gaylor, NU romilor, NU celor cu handicap, ce s-ar întâmpla în ţara aceasta? Vă gândiţi că legile rasiale nu există? Dimpotrivă, ele există, sunt realitate, dar adatpate sub forma unor mici politici de firmă, sub formă de propietari de case care nu închiriază persoanelor cu pielea neagră, sub forma restaurantelor care alungă perechile de homosexuali, sub forma de companii aeriene care refuză îmbarcarea persoanelor cu dizabilităţi'', se arată în sesizare, potrivit giornaledibrescia

