Cupa României. UTA și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1

Cupa României. UTA și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea disputată, joi, la Arad. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, datorită golului marcat de Valentin Costache în minutul 33, oaspeții au egalat în actul secund prin Adrian Chică-Roșă (78).

Au marcat: Valentin Costache (33), respectiv Adrian Chică-Roşă (78). Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Observator CCA: Octavian Şovre (Satu Mare), Delegat FRF: Dragoş Ionescu (Bucureşti).

Eugen Neagoe, tehnicianul Petrolului, n-a fost mulțumit de ceea ce a văzut în primle 45 de minute, dar a spus că echipa sa și-a revenit în partea a doua a confruntării.

„Este o grupă foarte grea. Va fi dificil să ne calificăm cu echipele pe care le avem în grupă. Avem șanse și noi și UTA. Este un rezultat echitabil cred, prima repriză a fost a lor, au și marcat. În repriza a doua am jucat altceva, ne-a aparținut în total. Am control jocul în totalitate. Încă nu am discutat de partida cu Botoșani.

Este o echipă bună, e pe primul loc, pe merit, bravo lor. Au un antrenor bun, cu experiență. Știe să-i țină în mână. Sper să câștigăm luni seara, să câștigăm cele 3 puncte. Băieții sunt ok, profesioniști. Nu mi-a plăcut prima repriză deloc. A doua repriză au jucat cum trebuie, cu multă personalitate, cu încredere. Așa aș fi vrut să fi fost așa tot meciul”, a spus Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, conform Digi Sport.

Ieri, în primele meciuri din grupă, Universitatea Craiova a învins-o pe Sănătatea Cluj cu 4-1, iar FCSB a dispus de Gloria Bistriţa cu 3-1.