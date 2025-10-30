Sport

Cupa României. UTA și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1

Cupa României. UTA și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1
Cupa României. UTA și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea disputată, joi, la Arad. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, datorită golului marcat de Valentin Costache în minutul 33, oaspeții au egalat în actul secund prin Adrian Chică-Roșă (78).

AFC UTA Arad - ACS Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

Au marcat: Valentin Costache (33), respectiv Adrian Chică-Roşă (78). Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Observator CCA: Octavian Şovre (Satu Mare), Delegat FRF: Dragoş Ionescu (Bucureşti).

Ploieștenii l-au mulțumit doar pe jumătate pe Eugen Neagoe

Eugen Neagoe, tehnicianul Petrolului, n-a fost mulțumit de ceea ce a văzut în primle 45 de minute, dar a spus că echipa sa și-a revenit în partea a doua a confruntării.

„Este o grupă foarte grea. Va fi dificil să ne calificăm cu echipele pe care le avem în grupă. Avem șanse și noi și UTA. Este un rezultat echitabil cred, prima repriză a fost a lor, au și marcat. În repriza a doua am jucat altceva, ne-a aparținut în total. Am control jocul în totalitate. Încă nu am discutat de partida cu Botoșani.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE

„Așa aș fi vrut să fi fost tot meciul”

Este o echipă bună, e pe primul loc, pe merit, bravo lor. Au un antrenor bun, cu experiență. Știe să-i țină în mână. Sper să câștigăm luni seara, să câștigăm cele 3 puncte. Băieții sunt ok, profesioniști. Nu mi-a plăcut prima repriză deloc. A doua repriză au jucat cum trebuie, cu multă personalitate, cu încredere. Așa aș fi vrut să fi fost așa tot meciul”, a spus Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, conform Digi Sport.

Ieri, în primele meciuri din grupă, Universitatea Craiova a învins-o pe Sănătatea Cluj cu 4-1, iar FCSB a dispus de Gloria Bistriţa cu 3-1.

