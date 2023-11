Cupa României. Derby-ul orașului Cluj s-a încheia la egalitate. CFR – „U”, scor 1-1

Cupa României la fotbal, etapa a doua a grupelor, a opus echipele Universitatea și CFR din Cluj Napoca. A fost derby-ul orașului, un meci în care s-au confruntat nu doar jucătorii de pe teren, ci și orgoliile suporterilor și ale conducătorilor din tribune. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, fapt ce i-a nemulțumit de CFR-iști .

Universitatea Cluj a deschis scorul printr-un autogol, în minutul 41. Fundașul croat Anton Kresic a plasat mingea în propria poartă la un corner executat de Dan Nistor. CFR a reușit să egaleze în cea de-a doua parte a meciului, în minutul 66. Daniel Bîrligea a șutat din careu și l-a învins pe portarul „Șepcilor roșii”. A fost rezultatul final în derby-ul Clujului, în Cupa României la fotbal.

E drept că a mai urmat o ratare mare a celor de la Universitatea, prin același Dan Nistor. În minutul 70, plasat într-o poziție perfectă de a marca, a șutat pe lângă poartă. Șutul lui a fost trecut în caseta tehnică a jocului, fără a influența tabela de marcaj.

După acest meci, cele două echipe din Cluj Napoca sunt la egalitate în grupa B a Cupei României. Urmează, însă, ultima etapă. CFR Cluj va juca împotriva celor de la Rapid București, în deplasare. Pe de altă parte, Universitatea Cluj va merge la Botoșani, unde va întâlni echipa din localitate Fotbal Club (FC).

Jocul l-a nemulțumit pe antrenorul celor de la CFR Cluj, italianul Andrea Mandorlini. De pe bancă, tehnicianul a vorbit despre prestația ștearsă a elevilor săi, în prima parte a jocului. Universitatea a fost mai prezentă, decât CFR, și a marcat, chiar dacă printr-un autogol.

„În prima repriză nu am jucat deloc bine, am avut multe greșeli. Nu ne așteptam nici noi, dar cred că nici ei. Din păcate, câteodată așa este fotbalul. În repriza a doua am arătat mai bine, am avut câteva ocazii de a închide meciul, însă puțin, doar 45 de minute. În prima repriză nu am fost CFR, pentru că nu am arătat cum trebuie”, a afirmat Andrea Mandorlini, despre jocul din Cupa României.