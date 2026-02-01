Cum trebuie să procedezi dacă vrei să demolezi o casă și să ridici una nouă pe același teren. Pași, acte necesare și costuri

Pentru mulți români, visul de a avea o locuință modernă, cu finisaje de lux și mobilată complet poate părea greu de realizat. O soluție tot mai întâlnită este cumpărarea unei case vechi, pe care să o demolezi pentru a construi în locul ei o locuință nouă. Procesul nu este simplu și implică mai multe etape legale.

Demolarea unei clădiri fără autorizație este ilegală și poate atrage amenzi substanțiale. Autorizația de demolare este obligatorie pentru fiecare imobil în parte, chiar dacă se află pe același teren.

Aceasta se obține de la primărie și este valabilă 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an, dacă cererea este depusă cu minimum 15 zile înainte de expirare.

Pentru a obține autorizația, proprietarul trebuie să pregătească un dosar complet, care să includă: cererea, copia actului de identitate, certificatul de urbanism care atestă conformitatea proiectului cu reglementările locale, precum și actul de proprietate al imobilului.

Totodată, sunt necesare extrasele de carte funciară și planul cadastral, dovezile de plată a taxelor aferente și documentația tehnică DTAD, realizată de un specialist autorizat. Dosarul trebuie însoțit de fotografii ale tuturor fațadelor clădirii și o declarație pe propria răspundere că imobilul nu este implicat în litigii.

Autorizația de demolare nu poate fi emisă fără câteva avize esențiale. Printre acestea se numără aprobarea de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și avizul Agenției pentru Protecția Mediului.

Obținerea acestor avize confirmă faptul că lucrările de demolare se vor desfășura în siguranță și fără impact negativ asupra mediului înconjurător.

Ce buget trebuie să pui la bătaie dacă demolezi o casă

Cheltuielile legate de demolarea unei locuințe variază în funcție de dimensiunea clădirii, complexitatea lucrărilor și tipul materialelor din care este construită.

Taxa pentru autorizație reprezintă 0,1% din valoarea imobilului, iar expertiza tehnică poate ajunge la aproximativ 1.000 de lei. Debranșarea utilităților precum apă, gaz sau electricitate presupune câteva sute de lei, iar planul de releveu poate costa între 10 și 20 lei pe metru pătrat.

Evacuarea molozului se ridică la 200-300 lei pe metru cub, iar demolarea propriu-zisă costă între 120 și 270 lei pe metru pătrat. Astfel, demolarea unei case medii poate ajunge la aproximativ 15.000 de lei, fără a include taxele și serviciile conexe.

Procedura de demolare începe cu pregătirea documentației și obținerea avizelor necesare. Ulterior, se depune dosarul la primărie pentru autorizație. După aprobare, urmează debranșarea de la utilități și demontarea clădirii cu o firmă specializată. Ultimul pas este evacuarea molozului și predarea terenului curat, pregătit pentru o nouă construcție.