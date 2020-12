Chestiunea este privită diferit de grupurile care luptă pentru drepturile animalelor din toată lumea care au solicitat interzicerea creşterii animelor pentru blană, afirmând că pandemia Covid-19 demonstrează că creşterea intensivă nu e doar crudă ci şi periculoasă pentru sănătatea omului. „Când este vorba de riscuri pentru sănătatea publică, aceste crescătorii şi aceste pieţe sunt asemănătoare cu pieţele de la Wuhan, unde se spune că a avut originea coronavirusul – a afirmat Jason Baker, vicepreşedinte senior al People for the EthicalTreatment of Animals (PETA)”