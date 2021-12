sursa: Arhiva EVZ

Cum se dezgheaţă rapid geamurile mașinii. Simplu și la îndemâna oricui

A venit iarna și au început problemele pentru șoferi. Cu două ingrediente banale pe care oricine le are în casă se poate dezgheţa cu rapiditate parbrizul maşinii, în această perioadă rece când temperaturile ajung noaptea sub zero grade.