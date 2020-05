Fost producător și scenarist, cu o carieră de aproape cincisprezece ani în televiziune, M.J. Arlidge a dezvăluit lucruri mai puțin cunoscute despre el și despre pasiunile sale. Inclusiv în ce alt domeniu crede ar fi atins succesul și ar fi fost la fel de creativ, dacă nu ar fi devenit scriitor, sau care i-au fost sursele de inspirație pentru romanele sale.

Autorul celui mai recent thriller publicat la Editura Trei, De-a v-ați ascunselea (Hide and Seek) și-a devoalat secretele punct cu punct.

Un criminal în serie

Pentru primul său roman, „Ghici cine moare primul”, el s-a inspirat din munca de producător și din ideea reality show-urilor în care telespectatorii judecau prestația concurenților și îi eliminau pe aceștia prin vot.

El a dus ideea mai departe, în zona moralității, unde puterea a fost transferată unui criminal în serie. Acesta crea contextul astfel încât victimele sale decideau cine merită mai mult sau mai puțin să trăiască.

Ce dilemă!

„Dacă o mamă este închisă împreună cu altă femeie care nu are copii și doar una poate trăi ucigând-o pe cealaltă, cine ar trebui să își păstreze viața? Iată un teritoriu unde limita moralității este destul de încurcată și o perspectivă pe care am fost foarte interesat să o explorez în primul roman. Inclusiv lumea interioară a criminalului care face cărțile și creează de fapt o pedeapsă și pentru supraviețuitorul care va trebui să trăiască mai târziu cu decizia sa”, explică Arlidge.

Mai departe!

Pentru romanul „Casa păpușilor”, scriitorul povestește că ideea i-a venit spontan, de la cea mai inocentă ființă din viața sa: fiica lui.

Pe când se afla într-o vacanță cu familia, fiica și fiul lui și-au dorit să doarmă în aceeași cameră. Din motive de spațiu, după ce adormea, tatăl o muta pe fiica lui în camera ei, pentru restul nopții. Așa a început să își pună întrebări pentru subiectul noii cărți.

Cum ar fi dacă o femeie în toată firea se trezește într-un pat care nu e al ei? Și care ar fi rațiunile și psihologia unei persoane care ar răpi o femeie în plină noapte?

Timp liber

Când nu scriu și nu îmi distrez copiii, îmi place să fac sport, să merg la cinema și la teatru.

Cea mai mare pasiune:

Călătoriile.

Altă meserie pe care ar alege-o:

„Îmi place foarte mult să citesc thrillere și cărți din genul Crime și să mă uit la filme cu astfel de subiecte, deci sunt fericit cu schimbarea mea de carieră. Dar, dacă nu aș fi fost scriitor, mi-ar fi plăcut să devin Chef. Îmi plac atât creativitatea, cât și performanța la care poți ajunge în domeniul gastronomic. Dar cel mai mult îmi place mâncarea!

Autori preferați

Îi iubesc pe Stieg Larsson, James Patterson, Thomas Harris, Harlan Coben, Graham Greene, JG Ballard sau Patricia Highsmith.

Cum să devii scriitor

Referindu-se la experiența sa, Arlidge îi îndeamnă pe cei care își doresc să publice, să se apuce de scris. Pur și simplu.

„Trebuie să o faci. Lumea este plină de oameni care doar vorbesc despre ideea de a scrie o carte. Când am scris prima mea carte, nici măcar soției nu i-am mărturisit despre ea. Am lucrat în secret un an. La final, când am spus că îmi doream să scriu un roman, avem deja prima variantă, prima ciornă. Fii sigur că ai într-adevăr o poveste, așează-te și scrie-o.”

De-a v-ați ascunselea

Cei care nu au descoperit-o încă pe Helen Grace o pot cunoaște din romanele deja publicate la Editura Trei: Ghici cine moare primul (Eeny Meeny), Ghici ce-i în cutie (Pop Goes the Weasel), Casa păpușilor (Doll House), Ghici care-i mincinosul (Liar Liar) și Băiatul pierdut (Little Boy Blue).

Și, cel mai recent, De-a v-ați ascunselea (Hide and Seek).