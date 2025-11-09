Cum să câștigi venituri suplimentare fără să-ți părăsești jobul

Mulți angajați caută metode eficiente de a-și suplimenta veniturile fără să-și schimbe jobul principal. Există strategii accesibile, care nu necesită ore întregi de muncă sau investiții complicate, dar care pot aduce câștiguri care, în unele cazuri, depășesc salariul lunar, potrivit unui studiului realizat de Royal Mail Means Business.

O activitate online suplimentară poate aduce venituri semnificative, depășind uneori salariul principal, potrivit unui studiu recent. În medie, o astfel de activitate poate genera peste 5000 de euro anual.

Cercetarea, realizată pe un eșantion de 1.000 de persoane cu activități secundare, arată că participanții câștigă, în medie, 452 de lire sterline lunar în afara jobului principal. Generația Y conduce topul câștigurilor, cu 577 de lire pe lună, echivalentul a peste 6.900 de lire pe an. Totodată, 31% dintre respondenți declară că obțin cel puțin 400 de lire suplimentare la fiecare patru săptămâni.

Pentru 37% dintre cei intervievați, venitul extras din activitățile secundare depășește uneori salariul principal, procentul urcând la 54% în cazul Generației Z.

Cele mai frecvente produse vândute includ haine second-hand (44%), cărți (35%), accesorii (31%) și dispozitive tehnologice (26%), în timp ce 22% se orientează spre obiecte realizate manual.

Saadi Al-Soudani, director comercial la Royal Mail, subliniază oportunitățile pe care le oferă piața online pentru cei care vor să câștige venituri suplimentare: „Chiar și cu doar câteva ore pe săptămână, se pot obține sume semnificative. Fie că vinzi obiecte neutilizate sau creezi propriile produse, platformele digitale sunt mai accesibile ca niciodată”.

El recomandă și modalități simple de expediere a produselor pe care le vinzi: „Utilizarea magazinelor de colete, a dulapurilor mobile sau chiar ridicarea coletelor direct de acasă transformă procesul de livrare într-unul simplu și convenabil”.

Conform studiului, 58% dintre participanți ar dori să transforme activitatea lor secundară într-o sursă principală de venit, iar 16% au deja planuri concrete în acest sens. Mai mult, 67% sunt încrezători că își pot extinde mica afacere în următorul an.

Motivele pentru a desfășura o activitate secundară sunt diverse: pentru mulți, scopul principal este suplimentarea veniturilor, însă o treime recunosc că o fac pentru a-și ocupa timpul liber. În plus, 51% dintre respondenți consideră că această activitate le conferă un sens suplimentar în viață.

Majoritatea persoanelor care vând online își desfășoară activitatea direct de acasă: 94% dintre clienți își gestionează afacerile de acasă, comercializând în medie 32 de produse la fiecare șase luni. Cel mai frecvent, utilizează platformele de comerț electronic (54%), rețelele sociale (52%) sau se bazează pe recomandările altor utilizatori (35%).

Când vine vorba de livrarea comenzilor, două treimi dintre vânzători consideră mai practic să trimită produsele la un punct de colectare, în timp ce 35% preferă să fie ridicate expedierile direct de acasă.

În privința provocărilor, cei care activează în acest domeniu se confruntă adesea cu lipsa timpului suficient, menținerea motivației și atragerea de noi clienți. Totuși, statisticile OnePoll arată că 53% dintre vânzători au înregistrat o creștere a veniturilor față de anul precedent.

„Este o oportunitate excelentă de a deveni proprietar de afacere, învățând, înainte de toate, trucurile meseriei și modalitățile de a optimiza procesele”, a concluzionat Saadi Al-Soudani