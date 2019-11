De la alegerea unui aspirator potrivit pentru parul de animale (aspiratoare verticale, aspiratoare de mana etc), pana la cateva trucuri practice de curatat casa, poti face cateva schimbari importante care sa te ajuta sa convietuiesti frumos cu animalul tau necuvantator.

Daca imparti casa cu un prieten blanos, vestea buna este ca studiile arata ca esti probabil mai fericit si mai sanatos. Exista insa si vesti mai putin placute. Casa ta nu este intotdeauna in ordine si este dificil sa o mentii sclipitoare.

Dar, nu te ingrijora! Am adunat o serie de sfaturi utile care te pot ajuta sa mentii o casa mai curata si ordonata, daca ai animale de companie. La final, iti spunem cum sa alegi un aspirator bun pentru eliminarea parului de animale.

– Animalele de companie trebuie sa fie curate intotdeauna

Este important sa stabilesti o rutina de ingrijire a animalelor de companie. Pare evident, dar murdaria care se aduna in blana unui caine nu provine in mod automat din casa. Desi nu ar trebui sa folosesti prea des sampon de animale de companie, o spalare rapida cu apa simpla poate face diferenta.

Cand pisica sau cainele este ud, lasa-l intr-o zona unde poti sa cureti rapid – de preferinta, pe o podea (in bucatarie sau in baie). Si mai bine este daca ii usuci parul inainte de a imprastia picaturi de apa peste tot prin casa. In functie de rasa, animalele de companie pot necesita o vizita la frizerie (desigur, e o activitate pe care o poti face personal, acasa). Daca ai hotarat sa-i dai cainelui un nou look, poti folosi un aparat de tuns profesional pentru caini. Nu subestima aceasta activitate, care poate fi destul de minutioasa si chinuitoare.

– Cumpara un aparat de curatat de calitate (aspiratoare verticale, aspiratoare de mana, aspirator multifunctional etc)

Acest lucru este extrem de util atunci cand ai animale de companie. Cauta un aspirator cu functie de eliminare a parului de animale. Acesta are capacitatea de a ridica firele de par de pe o multitudine de suprafete. Cele mai performante aspiratoare pot chiar sa indeparteze mirosurile neplacute. Va fi nevoie de o aspirare puternica, un filtru de calitate si o actiune buna pentru a indeparta parul.

Tine cont de tipul de pardoseala pe care il ai in casa si daca animalul de companie merge pe mobila, cauta un aspirator bun si pentru tapiterie. Daca ai o pisica sau un caine care lasa mult par, va trebui sa aspiri zilnic pentru a mentine casa curata. Este important sa te asiguri ca filtrele sunt curatate regulat, pentru ca un filtru imbibat in par de animale si murdarie va raspandi un miros neplacut oriunde vei aspira.

– Schimba-ti canapeaua

Daca ai obosit sa-ti alungi cainele de pe canapeaua preferata, poate ca este momentul potrivit sa cumperi una noua. Este foarte important sa te uiti la materialul din care este fabricata canapeaua. Un material necorespunzator poate actiona ca un magnet pentru parul animalelor de companie, poate retine mirosuri nedorite si cele mai mici pete.

Daca vrei sa cumperi o noua canapea, cauta una din piele sau dintr-un material cu o tesatura deasa, intr-o nuanta similara cu cea a animalului de companie. Daca nu-ti permite bugetul sa cumperi acum o canapea noua sau nu vrei sa renunti la vechea ta canapea, exista o alta solutie. Acoper-o cu o cuvertura pe care poti sa o pui la spalat mult mai des, ori de cate ori este nevoie.

– Stabileste o zona pentru curatarea cainelui

O masa frumoasa ori o comoda ar putea parea locul potrivit pentru a curata un caine, dar nu si atunci cand acesta este plin de noroi. Desigur, baia pare sa fie cel mai practic spatiu pentru curatarea animalelor de companie. Altfel, zona de la intrare poate fi de asemenea o solutie potrivita.

In aceasta zona, trebuie sa te asiguri ca ai la indemana toate materialele si consumabilele necesare: servetele, sticla de apa cu spray pentru curatarea labutelor de noroi, prosoape, covoras de intrare anti-murdarie etc. Poti pune si cateva gustari, daca animalul tau de companie este mai nazdravan si nu prea sta locului cand il cureti.

– Curata periodic lucrurile animalelor de companie

Aici vorbim de paturile in care dorm animalele, jucariile sau obiectele cu care se joaca. Toate acestea capteaza un miros puternic de caine sau pisica si trebuie curatate in mod regulat. Patul de dormit poate fi curatat eficient cu un aspirator bun, cu functie de eliminare par animale de companie. Unele jucarii, prosoape, obiecte de lenjerie ale cainilor si pisicilor pot fi curatate in masina de spalat. Altfel, le poti spala manual in chiuveta de la baie. Este bine daca poti face aceste treburi in zilele insorite, pentru a pune obiectele la uscat afara, in soare puternic. Razele soarelui vor indeparta mirosurile grele.

– Cumpara detergenti si produse de eliminare a mirosurilor urate

In afara de un aspirator bun ( aspirator cu sac philips, aspirator cu filtrare, aspirator cu spalare bosch etc) ai nevoie de produse bune de curatat. Prima data verifica ce detergenti exista deja in arsenalul tau de curatare. Pentru mobilier si tapiterie, o pulverizare usoara cu alcool sau vodca poate ajuta la eliminarea mirosurilor neplacute. Sarea este un element foarte bun pentru neutralizarea mirosurilor. O poti folosi pe mochete sau covoare, inainte de incepe sa dai cu aspiratorul. Otetul este, de asemenea, perfect pentru a elimina mirosurile grele. Poti sa-l folosesti cu incredere cand cureti jucariile si patul animalului de companie.

– Reactioneaza rapid cand e vorba de accidente

Viata alaturi de un animal de companie inseamna sa stii sa reactionezi rapid cand se intampla accidente. Pentru asta, asigura-te ca ai la indemana un produs de curatare pe baza de enzime pentru a minimiza mirosurile.

– Alege un culcus potrivit pentru animalul de companie

Poate fi tentat sa configurezi un pat sau un culcus moale, plin de paturi, materiale si cuverturi pentru prietenul tau necuvantator. Dar, aceasta este o greseala care te solicita tot pe tine, cand trebuie sa cureti tot ceea ce se afla acolo. In schimb, opteaza pentru un pat simplu, impermeabil si usor de curatat. Il poti sterge rapid o data sau de doua ori pe saptamana si il poti lasa sa se aeriseasca la soare. De asemenea, poate fi curatat usor cu un aspirator pentru eliminarea parului acumulat.

– Aeriseste in casa

Nu e un mit: mirosurile grele de animale de companie pot afecta energia casei tale. Deschide ferestrele ori de cate ori ai posibilitatea si lasa aerul curat sa patrunda in interior. Acest lucru ramane valabil chiar si in zilele reci, cand o explozie de 10 minute de aer proaspat poate face minuni pentru calitatea aerului din interior.

5 aspiratoare potrivite pentru proprietarii animalelor de companie

Aspirator cu sac Rowenta RO6883EA Xtrem Power Animal Care Pro 4A+, 550 W, 4.5 W (Negru/Rosu) = 850 lei

Iata aspiratorul care ofera cel mai bun raport performanta – silentiozitate. Zgomotul emis este de doar 68 decibeli, in conditiile in care aspiratorul ofera rezultate foarte bune pe covoare si suprafete dure.

Pentru aspirarea eficienta a firelor de par ale animalelor de companie, aspiratorul se livreaza alaturi de o perie Mini Turbo, o perie pentru tapiterie si Filtru EPA. Este aliatul tau numarul 1 atunci cand ai un animal de companie si vrei sa-ti mentii casa curata, cu minim de efort.

Aspirator cu sac Rowenta Compact Power Animal Care RO3985EA, 750 W, 3 l, Tub telescopic din metal, Sac Hygiene+ (Negru) = 361 lei

Acest aspirator cu sac este cel mai bun pariu pentru un model ieftin, cu functie Power Animal Care. Este practic si ofera eficienta sporita in lupta impotriva parului de animal de companie, imprastiat prin toata casa. Functioneaza perfect pe suprafete dure, dar si pe covoare, mochete, alte tipuri de pardoseala. Prezinta un design ergonomic care ajuta in manevrare, transportare si depozitare.

Include un cap de aspirare cu performante foarte bune pentru a inlatura eficient si usor murdaria de pe tapiterie si pardoseala. Tehnologia avansata de aspirare cu doua niveluri de filtrare delimiteaza foarte bine praful de aerul aspirat. Practic, cele mai mici particule de praf sunt captate de catre filtrul aspiratorului. Modelul este echipat cu sac Hygiene+, cu proprietati avansate de igiena si filtrare. Poti uita de norii de praf cand schimbi sacul aspiratorului, pentru ca acest model este prevazut cu o clapa ce se inchide in mod automat cand capacul aspiratorului este deschis.

Motorizarea acestui Aspirator cu sac Rowenta Compact Power Animal Care asigura un consum energetic scazut si performante similare cu aspiratoarele cu putere de 2000W.

Modelul este special creat pentru cei care detin animale de companie, caini sau pisici. Are in dotare o perie Turbo MIni care extrage rapid si eficient firele de par de animale depuse pe covor, pe canapea, pe mobilier etc.

Aspirator cu sac ROWENTA Silence Force Animal Care Pro RO7386EA, 4.5l, 450W (Gri) = 819 lei

Acest aspirator cu sac se livreaza cu o varietate de accesorii care il fac sa fie perfect pentru proprietarii animalelor de companie (caini, pisici). Accesoriile ajuta la o indepartare eficienta a parului de animale de pe orice suprafata – tapiterie, canapea, mobilier, pardoseala (mocheta, covor, parchet etc).

Printre caracteristicile principale oferite de acest aspirator cu sac se numara tehnologia Extrem Silence, designul ergonomic imbunatatit, putere sporita si silentiozitate, tehnologie Efitech cu eficienta energetica optimizata, capacitate XL, manevrabilitate perfecta datorita rotilor multidirectionale 360 de grade.

Aspirator cu sac Rowenta RO6383EA SilenceForce AnimalCare, 3.5 L, 750 W (Rosu) = 884 lei

Iata un aspirator cu un raport calitate – pret excelent. Este special conceput pentru o aspirare eficienta a firelor de par ale animalelor de companie. Suprafetele aspirate vor ramane foarte curate si astfel vor fi mai sigure pentru cei din jur (in special pentru batrani si copii, care sunt predispusi alergiilor. Suita de accesorii Animal Care contine o perie mini turbo, o perie pentru tapiterie si un filtru EPA.

In afara de accesoriile enumerate, acest aspirator este echipat cu un sac anti miros Hygiene+ Anti-Odor.

Este compus din patru straturi, din care doua sunt dotate cu sistem de absorbtie miros de inalta eficienta si lunga durata.

Motorul de 750W si fluxul de aer imbunatatit, ajuta la reducerea consumului de energie cu pana la 60%. Performantele raman la fel de bune, similare cu cele oferite de aspiratoarele cu un consum energetic mai mare.

Aspirator cu sac Rowenta RO6383EA este prevazut cu 4 roti pentru o buna manevrare, maner Ergo Comfort Silence si duza pentru spatii aspirare in spatiile inguste.

Unul din cele mai importante beneficii oferite de acest aspirator consta in sacul Hygene+. Acesta ofera performante inalte de filtrare, cu 4 straturi de material cu nivel avansat de filtrare. Rata de filtrare este aproape de 100%, iar praful aspirat este filtrat la 0.3 microni.

In orice familie in care exista un animal de companie, caine sau pisica, se impune prezenta unui astfel de aspirator cu performante optimizate pe partea de eliminare a parului de animale.

Aspirator fara sac Bosch BGS5335, 3 l, 800 W, Filtru HEPA, SensorBagless, Perie turbo ProAnimal (Rosu) = 1436 lei

Aspiratorul Bosch BGS5335, cu o capacitate de 3 litri si Filtru HEPA se livreaza alaturi de o perie speciala pentru ridicarea parului de animale de pe mochete, covoare, parchet si alte tipuri de pardoseli. Daca aveti un caine sau o pisica, acesta aspirator cu sac este alegerea potrivita care va ajuta sa mentineti curatenia in casa. Aspirati de doua ori pe saptamana sau ori de cate ori este necesar pentru a scapa de parul de animale nedorit. Peria Turbo este special conceputa pentru a extrage cu putere firele de par ale pisicilor si cainilor. Aspiratorul mai vine cu o duza pentru tapiterie, una pentru spatiile inguste, o perie pentru pardoseli si una pentru parchet. Cantareste 6.7 kg si are un nivel de zgomot de 74 decibeli.

Profita de cele mai bune preturi pentru aspiratoare noi si asigura-te ca esti complet echipat in lupta impotriva mizeriei si mirosurilor neplacute asociate cu prezenta animalelor de companie. Daca vei tine cont de sfaturile de mai sus si vei folosi un aspirator performant, cu siguranta te vei bucura in continuare de animalul tau de companie preferat. Pana la urma, asa cum arata statisticile, cei care au animale de companie sunt intr-adevar mai fericiti si mai sanatosi.

