Cum să gestionezi o derapare pe gheață, la volan. Pași simpli pentru șoferi

Conducerea pe drumuri acoperite de gheață poate fi periculoasă chiar și pentru șoferii experimentați. Chiar și o mică derapare poate duce la pierderea controlului mașinii, dar reacțiile corecte pot preveni accidentele. Specialiștii recomandă câțiva pași simpli care pot face diferența între un incident minor și unul grav, informează Express.

În primul rând, este esențial să nu panicați. Menținerea calmului permite reacții rapide și precise. În cazul unei derapări, nu frânați brusc, deoarece acest lucru poate agrava pierderea aderenței. În schimb, lăsați piciorul de pe accelerație și direcționați ușor volanul în direcția în care doriți să mergeți.

De asemenea, anticiparea drumului este crucială. Păstrați o distanță mai mare față de vehiculul din față și reduceți viteza înainte de curbe sau porțiuni alunecoase. Dacă mașina are ABS, apăsați frâna constant, fără pompare, pentru a menține controlul. În lipsa ABS-ului, pompați ușor frâna pentru a evita blocarea roților.

Respectarea acestor măsuri simple poate transforma o situație periculoasă într-un incident gestionabil, oferind șoferului mai multă siguranță pe drumurile cu zpăada sau gheață.

Pe măsură ce temperaturile scad brusc și drumurile sunt acoperite de gheață și zăpadă, viața șoferilor se complică. În acest context, compania de asigurări auto Rooster Insurance a venit cu recomandări utile pentru șoferii care se confruntă cu drumuri alunecoase.

Ce poți face dacă te afli în această situație:

Când începi să derapezi, redu accelerația și nu frâna brusc.

Virați lin în direcția în care alunecă spatele mașinii.

Recentrează încet roata pe măsură ce mașina își recapătă aderența.

Meteorologii de la Met Office au emis recomandări importante pentru șoferi, subliniind riscurile condițiilor de iarnă pe drumuri. Specialiștii atrag atenția asupra pietrișului și recomandă o conducere precaută: „Reduceți viteza și păstrați o distanță mai mare față de vehiculul din față. În condiții de zăpadă sau gheață, distanța de frânare poate fi de până la zece ori mai mare decât în mod normal.”

Experții recomandă folosirea celei mai ridicate trepte de viteză posibilă pentru a preveni patinarea roților și efectuarea manevrelor cu delicatețe, evitând accelerațiile și frânările bruște. În cazul derapajelor, șoferii ar trebui să slăbească ușor accelerația și să frâneze ușor, fără mișcări bruste.

Dacă vehiculul rămâne blocat, specialiștii sfătuiesc să rămâneți în mașină și să marcați vizibil autovehiculul, de exemplu printr-un obiect colorat legat de antenă. De asemenea, Met Office avertizează asupra gheaței, un pericol greu de observat, dar foarte riscant atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Aceasta se formează atunci când ploaia sau burnița ating suprafețe de drum cu temperaturi sub zero grade, făcând carosabilul foarte alunecos.