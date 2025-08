Politica Cum furi bani din buget fără să plătești taxe. Gruparea infracțională protejată Simion - Lulea - Tanase







Rise project a dezvaluit doar o parte din mecanismul complex de fraudare initiat de Simion si Lulea pentru a fura subventiile statului pentru Partidul AUR si operatounea de “optimizare” prin care muta banii in buzunarele personale. AICI

Mai mult, bloggerul Vlad Mercori a prezentat suveica de firme prin care sunt sifonati banii poporului timp in care escrocheria Simion il imbogateste cu zeci de milioane de euro. AICI

Va prezentam azi studiul de caz concret cum Simion si Lulea, sub protectia totata a sistemului, au furat 5 milioane de euro in cateva luni luna.

Times digital media SRL, o firma infiintata in anu 2024 de omul de paie al lui Simion si Lulea pe numele sau Silviu Tanase dezvoltator imobiliar care a facut firma acasa la Marius Lulea in Tunari si a fost asociat cu Simion si Lulea in mai multe firme.

Acest Tanase dezvolta ansambluri rezidentile in Tunari impreuna cu Lulea si alti oameni de afaceri conectati cu sistemul.

AICI. Firma se infiinteaza asadar in 2024, se declara micro intreprindere ca sa plateasca doar 1% din cifra de afaceri, declara doar in angajat si impusca imediat contracte de “publicitate” cu partidul AUR in valoare de 2.474.780 lei.

Foarte convenabil sub pragul de 2,5 milioane de lei ca sa poata plati doar 1% pe cifra de afaceri si nu 16% din profit. O minune a afacerilor acest Tanase si acolitii sai Simion si Lulea, infiinteaza o firma si brusc se trezeste cu 2,4 milioane de lei facturati pe Partidul AUR. Cu u singur angajat.

Practic cifra de afaceri a firmei este formata EXCLUISV din contractele cu AUR. Dar minunea continua, la final, firma declara profit de net de 2.348.100 dupa taxe, adica a facut un profit aproape egal cu cifra de afaceri. O minune cum o firma cu un singur angajat nu are sub contractactanti, nu cumpara / achizitioneaza nimic si tot ce a primit de la stat (adica de la AUR) il declara profit.

Plateste frumos 22.400 lei taxe adica un mizilic si restul ii baga repede in buzunarele largi ale lui Tanase. Din informatiile noastre banii au fost distribuiti repede pe dividende, scosi cash cu sprijinul unei banci care a inchis ochii si au fost reinvestiti in “proiectele imobiliare” pentru a fi spalati mai departe de gruparea infractionala Simion, Lulea.

Acest modus operandi infractional a fost replicat cu o duzina de firmulite, printre care de mentionat si Cuvantul Creative Media SRL infiintat de Tanase pe numele mamei sale. Alexandra Tanase, o respectabila doamna de 77 de ani. Inregistrata tot in Tunari. Si aceasta firma este o minune a afacerilor.

AICI. De abia infiintata, tot cu un singur angajat minune, aceasta firma declara in 2024 o cifra de afaceri de 1.131.599 lei (proveniti tot asa din conturile AUR, adica ale poporului roman furat din subventii) si din nou mare minune declara un profit net de 1.038.952.

Si iarasi se plateste 1% pe cifra de afaceri adica un mizilic de 11.315 de lei si banii dispar in buzunarele largi ale mamicii Tanase de 77 de ani care ar trenui sa primeasca si premiul Nobel pentru economie cum a reusit sa faca un asemenea profit.

ANAF doarme, Parchetele dorm, AEP nu a controlat nimic (livrabile, activitati reale desfaurate, fondurile transferate), Simion si Lulea sunt genii de marketing , adevarati magicieni care iau cu o mana banii de la stat si ii muta rapid in conturile lor. O alba neagra politica a unor escroci pretinsi suveranisti care au facut averi fabuloase beneficiind de protectia totala a sistemului.