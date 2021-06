În filmul documentar “ Leonardo pierdut”, profesorul Bern Lindemann, directorul unei faimoase galerii din Berlin, și-a amintit cum „într-o zi am primit un telefon. Era un dealer care mi-a spus că are o lucrare interesantă pentru Gemäldegalerie. Era această pictură. Mare parte a acestui tablou este refăcut, motiv pentru care am refuzat.”

Cu toate acestea, Galeria Națională a prezentat pictura în expoziția Leonardo din 2011. Pictura nu poate fi localizată mai devreme de 1900, atunci când a fost vândută lui Leonardo Bernardino Luini pentru 120 de lire sterline. Când a fost cumpărată în 2005, aceasta valora 1.175 de dolari. La acea dată, lucrarea era deteriorată, motiv pentru care Dianne Modestini a lucrat pentru a o restaura din 2005 și până în 2017.

Ulterior, aceasta a fost vândută pentru suma de 320 de milioane de lire sterline, dispărând fără urmă. Îndoielile cu privire la această lucrare s-au intensificat. Documentarul care prezintă această poveste explorează cum a fost anulată includerea picturii în expoziție din 2019 a muzeului Louvre din Paris.

Jacques Frank, un expert Leonardo, își amintește că i-a scris președintelui Macron, avertizând că Louvre nu ar trebui să prezinte această lucrare drept a fi adevăratul Leonardo. Filmul documentar a dezvăluit că deciziile au fost luate la cel mai înalt nivel, fiind implicat inclusiv președintele Franței.

Autoritățile au descoperit că pictura a fost furată

Pictura pierdută l-a avut ca actor principal pe Yves Bouvier, consilier de artă și proprietar al porturilor libere, care în 2013 a cumpărat lucrarea cu 83 de milioane de dolari și a revândut-o miliardarului rus Dmitry Rybolovlev pentru 127,5 milioane de dolari. Ulterior, Bouvier a fost acuzat de Rybolovlev că l-a înșelat.

Bouvier își amintește că: „I-am invitat pe proprietarii tabloului la Paris. Pentru a conduce negocierea, am angajat un prieten de-al meu care a fost jucător de poker. De ce? Pentru că un jucător de poker știe să citească adversarul.”

Filmul documentar a expus relațiile unei tranzacții prin care s-a ajuns la concluzia că portul din Geneva deține artă în valoare de miliarde de dolari. Doug Patteson, fost ofițer al CIA, le-a declarat producătorilor că „modul în care a crescut în valoare tabloul, arată felul în care banii se pot mișca prin sistemul de porturi libere, care reprezintă un paradis fără taxe, unde oamenii foarte bogați pot păstra obiectele într-un regim secret față de autoritățile fiscale. ”

Din 2017, locația picturii a rămas un mister. Se crede că tabloul este deținut de prințul moștenitor al Arabiei Saudită, Mohammed bin Salman, conform The Guardian.