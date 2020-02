Experţii au făcut o descoperire istorică scanând un tablou de Leonardo Da Vinci. Ei au utilizat tehnologie de ultimă generaţie cu infraroșu pentru a scana o pictură celebră a artistului.

Este vorba de lucrarea “Fecioara dintre Stânci”, expusă la Muzeul Metropolitan de Artă din Londra. Sub stratul de vopsea experții au descoperit o cu totul altă lucrare. Mai exact, ei au găsit versiunea iniţială a lucrării, sub forma unui desen care înfăţişează un înger ce îl ţine în braţe pe pruncul Iisus, potrivit The Sun.

Cercetarea cu infraroșu a avut ca scop să descopere anumite elemente chimice din vopseaua folosită în epocă de marele artist. Aparatura a detectat cantităţi mai mari de zinc, iar acestea care au dezvăluit mai departe, desenul ascuns.

