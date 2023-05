Cum s-a transformat Mihaela Borcea din vânzătoare în mare femeie de afaceri. După divorțul de Cristi Borcea nu vrea să se mai mărite

Mihaela Borcea este acum o antreprenoare de succes, gestionând afaceri în valoare de milioane de euro. De peste zece ani, ea conduce hotelul din stațiunea Olimp de pe litoralul românesc, ce aparține fostului său soț, Cristi Borcea.

Mihaela Borcea a avut o adolescență dificilă, fiind nevoită să înceapă să lucreze la vârsta de 16 ani pentru a-și ajuta părinții care aveau probleme de sănătate. Deși își dorea să urmeze o carieră ca asistentă medicală, viața avea alte planuri pentru ea.

Mihaela Borcea a avut o viață grea înainte de a cunoaște succesul

„Ne-a fost foarte greu la început. Și cu învățatul, și cu copiii. Dar nu imposibil. Am studiat foarte mult. Mai ales că am avut ambii părinți bolnavi, a trebuit să-mi susțin și familia. Și nu mi-a fost ușor să mă și angajez, să și învăț, de la 16 ani.

M-am angajat la un magazin. Eu am vrut să urmez liceul sanitar, dar în ultimul an de școală am făcut hepatită. Eram la bunici la țară. Am întrerupt tot și viața mi s-a deviat către altceva, către ce mai rămăsese dintre opțiunile mele. A trebuit să urmez un economic, Liceul Economic 2, care era cel mai bun pe acest profil. Dar tot mă învârt în zona de sănătate, îmi place foarte mult”.

Aceasta a povestit și despre momentul în care a devenit mamă de gemeni, fiind unul dintre cele mai mari sacrificii pe le-a făcut, deoarece în joc era viața ei și a celor doi copii.

„A fost atunci când m-am hotărât să dau viață gemenilor. Ori viața mea, ori a lor. Și am ales să nasc. Dar Doamne, Doamne a vrut să merg mai departe… Apoi a venit partea cu metalele. Am trecut prin multe cumpene. De atunci am avut multe urmări, mi-a afectat tot organismul. Tratamente, detox. Mercurul nu-ți iese din corp. Mă simțeam foarte rău, așa am descoperit. Din când în când, țin și un regim mai drastic”, a mărturisit Mihaela Borcea.

Fosta soție a lui Cristi Borcea nu mai vrea să se căsătorească

După ce s-a despărțit de Cristi Borcea, Mihaela a regăsit din nou iubirea în brațele unui alt bărbat, cu care are o relație de mai mulți ani. Aceasta a spus că nu vrea să se căsătorească, menționând că le e foarte bine și așa, fără să îi lege un simplu act.

„Sunt cu Sorin de atâția ani. O hârtie nu are nicio însemnătate. În fața lui Dumnezeu e important să fii, nu un act la primărie. Ne e foarte bine așa cum suntem”, a spus Mihaela Borcea pentru Cancan.