Sâmbătă seară a avut loc Marea Finală a emisiunii „Te cunosc de undeva„. Concurenții au încântat juriul și au creat o atmosferă de senzație! Adrian Trandafir e marea câștigătoare a concursului, dar care a câștigat alături de Romică Țociu. Pepe a terminat pe locul doi.

Cine sunt finaliștii „Te cunosc de undeva”

Concurenții finaliști sunt: Radu Ştefan Bănică, Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu, Ana Baniciu şi Raluka și Pepe.

Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Pepe, Ruxi de la The Colours, Ana Baniciu, Raluka, Emilia Popescu, Cristina Vasiu, Mirela Vaida, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Lulu de la The Colours și Radu Ștefan Bănică, au interpretat împreună, în finala emisiunii Te cunosc de undeva. Aceștia au cântat melodia We are the Champions, a lui Freddie Mercury.

Ce au interpretat concurenții

Mirela Vaida, Emilia Popescu şi Cristina Vasiu au fost prezente în gală pentru a încuraja concurenții și a-i nota, în funcție de ceea ce au prestat.

Mirela Vaida împreună cu Taraful Silvian Voicu au cântat piese din muzica populară, în timp ce Adriana Trandafir și Romică Ţociu au interpretat melodia „Money”, transformați în Liza Minnelli și Joel Grey.

Cristina Vasiu a cântat piesa Tinei Turner, iar Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au îmbrăcat rolurile lui Elvis Presley și Freddie Mercury.

Spectacol total în finala Te cunosc de undeva. Un concurent s-a trezit fără dinți în gură

Liviu și Andrei însă, au întrerupt prima reprezentație deoarece la debutul acesteia, concurentul Andrei Ștefănescu s-a trezit fără dinții falși ai lui Freddie Mercury. După un moment-pauză de râs în hohote, concurenții au dat curs reprezentației.

„Pe unul îl pun sub pernă (n.r. un dinte)”, s-a amuzat Andrei Ștefănescu.

Actrița Emilia Popescu a interpretat textul unei mari personalități

Concurenta Emilia Popescu a jucat teatru, iar talentul ei împletit cu momentele de teatru au stârnit lacrimi. Artista a purtat un monolog despre iubire și prețuire. Textul îi aparține marelui scriitor columbian Gabriel Garcia Marquez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1982, și a surprins ultimele gânduri ale personalității înainte de a se stinge din viață.

Pepe a luat rolul lui Whoopi Goldberg, iar Ana și Raluka au reprezentat pe Cher și Meryl Streep. Toți concurenții au emoționat juriul.