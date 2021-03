Dentistul acuzat că își abuza pacientele. Sunt date și reclamații despuse că acest medicstomatolog, posibil obsedat sexual, a abuzat mai multe paciente, după ce în prealabil le-a drogat, sub pretextul că le anesteziază pentru a le putea lucra dantura.

Din ce în ce mai multe tinere, foste paciente ale medicului, au început să rupă tăcerea. Deşi identitatea lui nu a fost dezvăluită de nimeni în spațiul public6 , multe dintre ele l-au recunoscut după voce, dar mai ales după modul de operare, când cazul a fost dezbătut în emisiunea „Acces direct” de la Antena 1 şi „Xtra night show” a lui Dan Capatos, de pe Antena Stars.

Totul a început în urmă cu un an de zile, când o tânără a depus o plângere laSecţia 14 de poliţie. Ea reclama că medicul stomatolog la care fusese o drogase şi abuzase de ea. Nu-şi mai aducea aminte tot filmul. Dar colegele ei de cameră au confirmat că venise de la dentist într-o stare jalnică. Abia se mai ţinea pe picioare. Era confuză. S-au speriat şi au chemat salvarea.

Suntem în posesia tuturor probelor depuse la dosar

Un an de zile nu s-a făcut nimic cu plângerea. Nu a fost luată în seamă, pentru că tânăra care reclamase purta ţinute sexi în mediul on-line şi pe blog încerca să strângă sume de bani, pentru dotarea unui spital de copii. Ancheta ulterioară a dovedit că aşa şi era. Tânăra chiar se arăta îmbrăcată sexi, cerându-le celor care o admirau să doneze bani pentru spital. S-a mai dovedit că ea nu a beneficiat de nici un leu din ce s-a strâns.

În seara în care a fost la medic, nu era îmbrăcată deloc provocator. Nişte pantaloni de trening şi o bluză. De ce abia acum s-a decis să facă public cazul? Pentru că nu voia să-şi supere părinţii. Între timp însă, în cursul anului trecut, părinţii ei au decedat, unul după altul. Mai mult, tânăra vloggeriţă Ştefania Costache a devenit persoană publică, participând la emisiunea „IUMOR” de la Antena 1. Şi-a luat şi un nume de scenă: Lolrelai.

Suntem în posesia tuturor probelor depuse la dosar care arată că tânăra nu minte. Chiar i s-a întâmplat ceva după vizita la stomatolog.

S-au cunoscut pe internet

Ştefania Costache l-a cunoscut pe stomatolog în mediul on-line, pe când încerca să adune bani pentru scopul nobil de a ajuta spitalul de copii. Din vorbă în vorbă, după ce el i-a spus că este medic stomatolog, ea i-a spus că are probleme cu dantura. Medicul a invitat-o la el la cabinet. De bună credinţă, fata s-a dus. Atunci a început tot calvarul.

Sub pretextul că îi face anestezie, medicul a drogat-o. Cel puţin aşa pretinde Ştefania Costache în reclamaţia pe care a depus-o la poliţie: „Deşi am avut senzaţia de a scuipa cele două substanţe (pe care medicul i le introdusese în cavitatea bucală, pretextând că o anesteziază pentru lucrarea dentară n. r.), acesta mi-a spus să nu o fac deoarece şi-ar pierde din efect.

A specificat de mai multe ori să înghit tot ce se acumulează în cavitatea bucală, lucru pe care l-am şi făcut. Ulterior a aplicat airflow pentru aproximativ 10-15 minute, apoi mi-a spus că a terminat, că pot clăti şi că mă pot ridica de pe scaun. După ce m-am ridicat am sesizat că sunt foarte ameţită şi că nu-mi pot ţine echilibrul. Doctorul mi-a recomandat să mai stau rezemată pentru a trece efectul şi m-a servit cu Pepsi dintr-o doză desfăcută. Nu a desfăcut-o în faţa mea. Ulterior am vrut să plec şi mi-a spus că nu pot conduce aşa.

M-am împotrivit şi i-am spus că vreau să ajung la autoturismul meu, pentru că mă descurc de acolo. Nu-mi amintesc dacă am coborât singură sau însoţită de el, dar îmi amintesc că am ajuns singură la maşina mea şi am început să vomit. (…) Pe stradă m-au văzut nişte trecători care s-au oferit să mă ajute. Le-am spus da, însă imediat a apărut doctorul, care a spus că sunt cu el şi că totul este în regulă. Acesta m-a luat de braţ şi ne-am îndreptat spre maşina lui. De aici nu-mi mai amintesc nimic, până când m-am trezit vomitând în faţa uşii liftului din blocul în care locuiesc. Îmi amintesc că era ora 1:15 aproximativ. Nu-mi amintesc cum am ajuns acasă, dar dimineaţa am observat autoturismul meu parcat în faţa blocului. Totodată, îmi amintesc că am plecat de la cabinet în jurul orelor 21”.

Dentistul acuzat că își abuza pacientele are palmares bogat

Ce s-a petrecut în acest interval de timp? Unde a fost dusă Ştefania Costache? Şi, mai ales, de ce nu a putut fi contactată la telefon? Lolerai nu locuieşte singură în Capitală, ci împreună cu două prietene: Alexandra Ş. şi Maria B. Acestea, văzând că se face târziu, au încercat de mai multe ori să o contacteze telefonic. Nu au reuşit pentru că Ştefania avea telefonul închis. Atunci s-au îngrijorat. În jurul orelor 1:15, când a apărut acasă, Ştefania a fost luată la întrebări de prietenele care se speriaseră de dispariţia ei. Dar imediat, acestea şi-au dat seama că este ceva în neregulă cu ea. Lucrurile au continuat să degenereze.

Cităm din nou din declaraţia dată la poliţie de Ştefania: „Văzând că atunci când m-am ridicat de pe canapea am leşinat, Maria a sunat la 112. A sosit un echipaj de ambulanţă. Eu nu-mi mai amintesc ce s-a mai întâmplat, dar prietena mea Alexandra mi-a spus că vorbeam despre o pătură maro, de faptul că doctorul mi-a pus mâna pe sâni şi eu îl atingeam pe organul sexual.”

A doua zi, Ştefania a găsit un mesaj de la doctor, în care o întreba cum se simte şi dacă s-a dus în ziua aceea la cursuri. Fata l-a întrebat ce a făcut cu ea în intervalul de timp din care nu-şi mai aminteşte nimic. Medicul a sunat-o şi a recunoscut că a dus-o la el acasă. Dar că nu a avut nici un gând rău cu ea. Pur şi simplu el trebuia să fie acasă, pentru că urma să vorbească pe videocall cu soţia lui şi nu putea să se vadă că este în altă parte.

În continuare, medicul recunoaşte şi că i-a pus mâna pe sâni: „L-am întrebat de ce îmi amintesc că mi-ar fi pus mâna pe sâni, iar el mi-a spus că verifica faptul că am transpiraţia rece.”

Declaraţia medicului are nişte inadvertenţe

Audiat la poliţie, medicul stomatolog are o cu totul altă variantă despre întâmplările din acea noapte. Spune că într-adevăr, în seara de 17.02.2020, în jurul orelor 20, a avut-o pacientă în cabinet pe Ştefania Costache. Referitor la momentul când fata pretinde că a fost drogată, medicul precizează: „Aplicându-i în repetate rânduri materialul numit BREZZE şi compozit CHARISMA (se referă la repararea smalţului unor dinţi n.r.) am procedat la efectuarea airflow-ului. Am folosit pentru partea superioară a danturii patru pufuri de LIDOCAINĂ, iar pentru partea inferioară trei pufuri. Ulterior am aplicat şi gel anestezic de culoare roşie-vişinie, cu aromnă de fruncte.”

Mai descrie apoi câteva operaţii medicale pe care le-a efectuat Pacienta nu se simţea prea bine. Dar el i-a spus că se simte puţin ameţită probail pentru că făcuse un atac de panică, din cauza emoţiei provocate de intervenţie.

Pare o activitate normală, care are loc într-un cabinet stomatologic. Şi o relaţie normală între medic şi pacient. De aici încolo însă, lucrurile nu se mai desfăşoară atât de normal.

Să revenim la declaraţia medicului: „Numita Costache Ştefania a ieşit din cabinet, m-a aşteptat pe hol până m-am schimbat, după care am coborât împreună, conducând-o la maşină, unde i-am spus să mă aştepte, pentru că trebuia să mă întâlnesc cu tehniciana dentară. Am revenit în 10 minute la Costache Ştefania, iar în momentul în care am intrat cu autoturismul personal pe strada unde era parcată maşina numitei Costache Ştefania, am observat că maşina ei bloca circulaţia maşinilor, întrucât aceasta a încercat să întoarcă maşina şi să iasă pe interzis.

Am parcat autoturismul meu, m-am deplasat către Costache Ştefania, care se afla pe trotuar, spunându-mi că este ameţită, că are vederea înceţoşată şi stare de vomă. Unul dintre şoferii care erau blocaţi a urcat în autoturismul acesteia pentru a-l muta, însă când am ajuns eu, m-am prezentat spunându-i că suntem prieteni şi o să parchez eu maşina pentru a debloca strada.”

Nu reiese la care maşină a condus-o medicul

În primul rând, dacă tratamentul se terminase, de ce i-a mai cerut medicul pacientei să îl aştepte. Din declaraţie, care este destul de neclară, nu reiese la care maşină a condus-o medicul. A lui sau a pacientei. După descrierea care urmează, se pare că la cea a pacientei. Atunci, de ce să-i fi spus să-l mai aştepte încă zece minute până se întâlneşte cu tehniciana dentară, dacă urmau să plece fiecare la casa lui, fiecare cu maşina lui.

Şi de ce Ştefania, care îl aşteptase pe hol să se schimbe ca să coboare împreună, după ce a fost condusă la maşina ei şi rugată să îl mai aştepte încă zece minute, s-a urcat totuşi în maşină şi a încercat să plece, blocând însă circulaţia pentru că a întors pe contrasens? După care a coborât din vehicul, pentru că medicul a găsit-o pe trotuar, spunând că îi este rău, iar cineva încerca să tragă maşina din drum, ca să deblocheze circulaţia?

Este evident că Ştefania a plecat de la cabinet cu gândul de a se duce acasă. Ce rost avea să-l aştepte pe medic zece minute lângă maşina ei? Nici măcar pentru un gest de curtoazie de a-l lăsa eventual în oraş, pentru că acesta era cu maşina lui. S-a urcat în maşină, însă nu a putut pleca din cauză că îi era rău. A condus atât cât să blochze strada. Este la fel de evident că îi era rău şi a blocat strada, atunci când a plecat de la cabinet, şi nu atunci când a venit. Dacă ar fi blocat-o mai bine de o oră, cât a stat la dentist, ar fi ieşit zarvă mare. Mai ales că era oră de vârf.

Ceea ce se întâmplă în continuare este şi mai anormal

Cităm din nou din declaraţia medicului: „După ce i-am parcat maşina, am stabilit de comun acord să mergem la mine acasă, cu maşina mea, întrucât trebuia să o sun pe nevasta mea pe videocall. Am ajuns în faţa blocului meu iar eu am întrebat-o dacă vrea să mă aştepte în maşină sau urcă la mine, iar aceasta a spus că vrea să urce la mine.”

Deci. Ce face un medic, cu un pacient care pleacă de la el din cabinet şi îl găseşte pe stradă că îi este rău. Nu îl duce la spital. Nu cheamă o ambulanţă. Le spune însă celor care voiau să o ajute pe Ştefania că sunt prieteni şi rezolvă el parcatul maşinii acesteia, după care o duce la el acasă. Mai este aici o inadvertenţă. Dacă pacienta se simţea atât de rău încât nu putea conduce maşina proprie, de ce i-a spus să-l aştepte, singură în maşina lui, până ce termină convirbirea cu soţia? Ori îi era rău şi trebuia ajutată, ori putea fi lăsată singură.

Dovada că fata era drogată, în imposibilitatea de a reacţiona

Prin propria declaraţie, medicul se încriminează singur. Spune că au mers la el acasă, pentru că trebuia musai să vorbească la telefon pe video cu soţia, iar aceasta trebuia să vadă că este acasă.

Oare soţia, care îşi verifica astfel soţul dacă nu cumva umblă teleleu, nu ar fi înţeles dacă acesta ar fi vorbit cu ea de la un spital, explicându-i că unei paciente i se făcuse rău şi trebuise să o ducă la urgenţă?

Şi argumentul suprem. La o soţie atât de suspicioasă, care sună pe video şi bărbatul trebuie să răspundă de acasă, să se vadă decorul locuinţei, o duce pe Ştefania înăuntru, riscând ca aceasta să spună ceva şi astfel soţia să audă vocea unei alte femei în casă, sau pur şi simplu să treacă prin dreptul camerei de la telefon şi să fie văzută de către soţia vigilentă? De ce nu s-a temut medicul că s-ar putea întâmpla aşa ceva? Pentru că ştia că Ştefania era în imposibilitatea de a reacţiona.

Restul declaraţiei este o poveste frumoasă, despre un somn liniştitor: „Aceasta a mers în dormitor (Ştefania Costache n.r.), iar după ce am vorbit la telefon timp de 40 de minute (vasăzică, medicul avea de gând să lase singur în maşină un pacient care se simţea foarte rău, timp de mai bine de jumătate de oră, cât soţia trebuia să vadă că este în domiciliul conjugal n.r.) am revenit în dormitor constatând că numita dormea. Motiv pentru care nu am trezit-o. În jurul orei 0:12 am trezit-o spunându-i că trebuie să meargă acasă, iar ea a fost de acord”.

Desigur, în declaraţie medicul afirmă că nu a atins-o în intervalul cât a stat la el în dormitor, nici cu o floare. Au mers apoi cu maşina lui înapoi la policlinică, unde era parcată maşina Ştefaniei. Au coborât amândoi. Medicul nu a riscat să o lase să conducă. A mers el la volanul maşinii ei şi a dus-o acasă. După care a luat un taxi, s-a întors la policlinică şi şi-a luat maşina lui.

Confirmarea că fata a fost drogată

Abandonată acasă la ea, Ştefaniei i s-a făcut rău. Dovedeşte asta nu numai ce îşi mai aminteşte ea şi a declarat la poliţie, ci şi o discuţie pe messenger între una dintre colegele de cameră şi verişoara Ştefaniei. Aceasta îi descrie starea în care se află prietena ei şi că va chema salvarea. Iar cei de la salvare au confirmat că fata a fost drogată. Din păcate, nu s-a putut face atunci o analiză mai amănunţită toxicologică, pentru că Ştefania a refuzat să meargă la spital. Spunea că nu se poate mişca.

Există şi confirmarea că medicul a folosit o stratagemă ca să o ducă la el acasă. A pretextat că trebuie să vorbescă pe video cu soţia şi să se vadă că este la domiciliu. La dosar există un schimb de mesaje între doctor şi Ştefania, purtat a doua zi după întâmplare, în care acesta încearcă să îi explice cam ce s-a petrecut cu o seară înainte. Este tot cam ce scrie şi în declaraţia dată la poliţie. Dar la un moment dat, fata spune foarte clar: „Eu ţi-am zis din cabinet că plec singură”!

După mediatizarea acestui caz, mai multe tinere au reclamat că au fost supuse la acelaşi tratament de către medicul dentist.