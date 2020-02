Încă se fac cercetări, iar pe parcursul zilelor în care copilul s-a luptat, fără succes, cu moartea, au apărut detalii înfiorătoare. Mai rău, există o teorie care ar putea să închidă acest dosar, în care mai mulți medici sunt anchetați pentru ucidere din culpă, cu lipsa unui vinovat sau cu o încadrare mult mai ușoară.

Clinica de stomatologie Teddy Care, care obișnuia să ofere servicii de analgo-sedare pentru copii foarte mici, are lacătul pe ușă de când s-a pronunțat decesul micului său pacient, Petru Vasile, în vârstă de 4 ani și 8 luni.

Acesta a fost dus pe ultimul drum, ieri, și sute de oameni, chiar și copiii de la grădiniță, au venit să-l plângă pe băiețel. Momentul de adio a fost atât de dramatic încât sute de oameni l-au plâns pe copil la unison și au cerut să se facă dreptate. „Un copil sănătos nu moare pur și simplu de la o anestezie făcută corect”, susține un piteștean impresionat de drama familei Vasile.

EVZ a stat de vorbă cu președintele Consiliului Medicilor Stomatologi din Argeș, dr Dragoș Stanciu, care a adus câteva lămuriri suplimentare. Pe lângă faptul că ancheta în cazul stomatologului și a anestezistului care îl aveau pe scaun pe copil atunci când s-a petrecut tragicul eveniment, s-a finalizat, iar dosarul urmează să fie „judecat” la Colegiul Medicilor Stomatologi București. De ce la București?

„Amândoi, atât stomatologul, cât și anestezistul sunt înregistrați la CMS București, nu la filiala din Argeș”, ne-a lămurit dr. Stanciu.

Avea autorizație, dar… Nu avea!

„Orice activitate medicală trebuie autorizată. Asta înseamnă că pentru a desfășura operațiuni de sedare sau de anestezie generală trebuie să se autorizeze această activitate. Autorizarea se face de către Direcția Sanitară Publică și Ministerul Sănătății. Dar, din câte știu eu, clinica respectivă avea doar o autorizație de la Ministerul Sănătății pentru procurare și utilizare de substanțanțe psihotrope. Autorizația de la DSP, care o completează pe cea de la MS și care autorizează locul în care se desfășoară activitatea, lipsește”, explică președintele Colegiului.

Așadar, există o autorizație pentru ca firma să procure și să utilizeze substanțe precum cocktailuri de anestezic, dar doar într-un cadru autorizat, deci într-o unitate medical verificată și care întrunește cerințele impuse de lege și de DSP.

Evident, nu lipsa unei foi a ucis un copil de nici 5 ani, ci lipsa unor aparate performante și a unor cadre medicale specializate în prevenire și intervenție în astfel de cazuri – cel puțin așa presupun anchetatorii, deoarece în momentlul de față cercetarea penală nu este completă.

Totodată, care ar mai fi diferența între „a da” o anestezie în gară sau „a da” una într-o unitate medicală? Această autorizație face diferența, desigur, prin atestarea faptului că toate condițiile necesare sunt întrunite.

„Conducerea” Teddy Care a dat imediat după incident un comunicat de presă, pentru a evita numeroasele întrebări ale jurnaliștilor, în care au susținut ferm că aveau autorizație. Fapt pe jumătate adevărat, așa cum am explicat anterior, ceea ce înseamnă, contrar opiniei unora, că ar fi avut pe jumătate dreptul să efectueze anestezii, că ar fi fost „aproape” în legalitate.

Fals.

Acesta este și motivul pentru care DSP a amendat „conducerea”, alcătuită din dr. Răzvan Savu și afaceristul Alin Mutu – care, deși a răspândit zvonul că este rudă cu fotbalistul, acesta nu are nicio legătură cu celebrul Adrian Mutu.

Alin Mutu & dr. Răzvan Savu, stomatolog. Mutu a venit în afacerea Teddy Care cu clădirea, iar stomatologul Savu, cu mâna de lucru.

Președintele CMS Argeș: „Anestezistul e primul care trebuia să se asigure că săvârșește un act medical într-un loc autorizat”

Deși nu e convins că micuțul s-ar fi stins dintr-o eroare medicală, dr. Stanciu spune că „anestezistul e primul care trebuia să se asigure că săvârșește un act medical într-un loc autorizat”.

„Privitor la anchetă, ceea ce a depins de noi am făcut. Am înaintat toate actele către comisia de disciplină. Din câte am aflat, medicul a avut aparatură de măsurare a funcțiilor vitale, a avut oxigen, iar după ce l-a resuscitat, l-a intubat. Deci nu i-ar fi lipsit foarte multe”, spune dr. Stanciu.

Ceva nu se leagă: avea aparatură de monitorizare, dar surse spun că stomatologul a declarat că pacientul s-a cianozat. De ce nu a bipăit aparatul?!

Un alt element surpriză iese la iveală prin descrierea medicului stomatolog a cărui pacient era micul Petru. Doctorul, în vârstă de 47 de ani, a spus în fața anchetatorilor că și-a dat seama de gravitatea situației atunci când pacientul s-a cianozat. În cele 45 de minute până la producerea stopului cardio-respirator, dentistul a reușit să-i efectueze copilului câteva plombe și să-i scoată doi nervi.

Nu este exclus, spun medicii de pe ATI, ca remarca stomatologului să fi fost în paralel cu semnalul de avertisment al aparatului. Însă, de obicei, aparatul sună înainte să sesizeze medicul ceva.

„Propofolul are acțiune foarte scurtă, iese repede din organism. Dacă pacientul se desaturează, se vede de la 5 metri, primele care se învinețesc sunt buzele. Copiii se desaturează foarte repede, dar se saturează la loc la fel de repede, fără tulburare cardiacă”, ne-a explicat un anestezist dintr-un spital de pediatrie.

Ce spune Medicina Legală în acest caz? Raport: Copilul nu suferea de boli

Decesul a survenit în urma efectelor analgo-sedării, se arată în raportul întocmit de medicii legiști de la Mina Minovici. Din acest raport există însă un singur element lipsă: rezultatele analizelor toxicologice, singurele care pot spune ce cocktail medicamentos a fost administrat băiatului, dar și în ce doze.

În ziua în care raportul INML a fost înmânat părinților, surse din cadrul Instituției ne-au spus că rezultatul toxicologic nu poate fi relevant prin probele luate de legiști, deoarece a trecut foarte mult timp de la producerea incidentului administrării de anestezic, până la momentul decesului – 5 zile.

În tot acest timp, copilului i-au fost administrate numeroase medicamente și perfuzii de susținere, pe secția ATI a Spitalului de Urgență Grigore Alexandrescu din Capitală. Așadar, cheia nu stă în testele din cadrul spitalului din București, ci în probele prelevate de medicii de la Spitalul de Copii din Pitești, unde micuțul a fost dus imediat de către SMURD, după ce a fost preluat de la clinica Teddy Care.

Probele de urină și sânge, luate la o zi după deces

EVZ a contactat-o pe dr. Adina Enescu, medic primar ATI și directorul medical al spitalului. Aceasta ne-a declarat că medicii au făcut tot ce le-a stat lor în putere pentru băiețel, dar și faptul că au prelevat probe de sânge și de urină în puținele ore în care a stat în unitatea medicală locală.

„Din păcate, laboratoarele noastre nu pot testa decât substanțe de tipul drogurilor de mare risc. Nu avem reactivi pentru propofol sau substanțele folosite în analgo-sedare. Tipul de substanțe și nivelul concentrației acestora poate fi stabilit, însă, de Institutul de Medicină Legală”, ne-a explicat directorul. De asemenea, surse din cadrul anchetei ne-au mărturisiti un lucru șocant: „Probele de sânge și de urină recoltate la spitalul din Pitești, singurele relevante adică, au fost cerute de DSP abia în ziua în care copilul s-a prăpădit, dar pentru că DSP nu dispunea de condiții optime de transport a acestora, a revenit abia a doua zi să le ridice și să le transporte la INML în Capitală.”, ne-au spus surse. Dacă aceste probe au ajuns nealterate la Mina Minovici, peste 3 săptămâni anchetatorii vor avea, cu precizie, tipul și cantitatea de medicament administrat copilului.

