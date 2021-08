Cum s-a ales praful de nunta lui Stelian Ogică. Jucătorul de Loto a luat o decizie care a șocat-o pe viitoarea soție

Schimbare bruscă survenită în viața lui Stelian Ogică. Totul s-a petrecut înainte de nunta care ar fi trebuit să aibă loc. Evenimentul a fost anulat dintr-un motiv ce pare a fi unul pueril. Cel care susținea că a câștigat la loto 6/49, dar a rămas fără bilet, pentru că acesta i-a fost furat, a decis să se tundă zero. Viitoare s-a soție nu a apreciat noua înfățișare a lui Ogică, așa că între cei doi a izbucnit un scandal monstru.

Stelian Ogică s-a tuns și s-a ales praful de căsnicia sa

Femeia i-a reproșat viitorului soț că va apărea în pozele de nuntă cu acea tunsoare radicală. Așa că totul a fost anulat, după cum a anunțat Spynews. În prezent, Ogică s-a reorientat și a intrat în domeniul imobiliar. A construit un cartier cu 21 de vile în apropierea Bucureștiului.

„M-am maturizat, dintr-un anume punct de vedere. Pot chiar spune că până pe la 45 de ani am copilărit. Ca atare, acum după ce mi-am făcut nebunia, adică am văzut cum stau lucrurile cu lumea televiziunii, am decis să schimb foaia și am devenit om de afaceri.

Nu mai sunt Stelian Ogică de altădată. Adio petreceri, adio cluburi, adio nopți pierdute, adio femei. Astea toate sunt pe interes, multe chiar perverse, nu mi-e frică s-o spun. Or, Ogică de azi nu mai este copilul de ieri‘‘, a afirmat Ogică pentru siteul impact.ro.

La loto mai joacă, dar foarte rar

El a mai mărturisit că nu mai este foarte pasionat de loto și mai joacă, rar, câte un bilet. Mai cumpăr rar câte un bilet la loterie, mai mult ca să provoc soarta. Îmi iubesc familia, mă ocup de ea, sper ca nepotul meu, Ivan, să ajungă un mare fotbalist. Sper să fii moștenit ceva din talentul tatălui său (n.r. – fostul mijlocaș Adrian Ropotan) sau poate chiar de la mine, fiindcă puțin știu că am făcut și eu fotbal de performanţă, când eram junior. Am fost stelist de mic, nu fecesebist, atenție, și prieten bun cu Belodedici. Ba chiar un fel de stelist disperat.