Cum rezolvă Cîţu pensiile speciale? Soluţia găsită de premier vizează o mare reformă Liderul de la Palatul Victoria a început emisiunea cu o reacţie despre declaraţiile ministrului Muncii, Raluca Turcan, care a precizat azi că „nimeni nu şi-a propus să desfiinţeze sporurile bugetarilor”.

Cum rezolvă Cîţu pensiile speciale?

„Acum nu stau să comentez toate… E vorba de o cheltuială de personal care este nesustenabilă.

Este nevoie să legăm dinamica veniturilor şi sectorul bugetar de o performanţă. Am pus întrebarea asta public. Dacă performanţa aparatului bugetar s-a dublat în ultimii doi ani? Nu cred că este aşa.

Voi propune luni ca anumite funcţii să fie pe mandat. Mai mult, după două mandate trebuie să te muţi în alt departament. Trebuie să începem să avem o rotaţie.

Sunt domenii unde sporurile sunt mai mult de 30%, sunt alte domenii în care sunt mai mici de 30%. Trebuie să privim definiţia sporurilor şi cum au apărut ele acolo… Sunt mai multe legende acolo. Trebuie să-i motivăm pe cei din aparatul public şi să le cerem performanţă.

Legea salarizării unitare, aşa cum a fost ea aplicată, a creat mai multe probleme în aparatul public decât a rezolvat. E nevoie de o resetare a acestei legi. Facem acest lucru împreună cu o reformă în administraţie, în modul în care sunt evaluaţi şi cresc în acele administraţii.

Guvernul ţine sub control cheltuielile cu salariile

Din punctul de vedere al Guvernului, ţinem sub control cheltuielile cu salariile. Legea salarizării a trecut prin Parlamentul României şi corectarea ei va trece tot prin Parlamentul României.

De unele sporuri ştiam de câţiva ani. Ştiu şi agenţiile de rating, ştie şi Comisia Europeană. Toate ne-au atras atenţia că dacă mergem pe aceeaşi dinamică, nu vom mai putea plăti nici pensiile, nimic…

Pentru a ne asigura că pe viitor putem plăti salarii şi pensii, şi că le şi putem creşte, e nevoie de o economie sănătoasă. E nevoie de investiţii. Anul ăsta mergem cu peste 8 miliarde peste anul trecut pe investiţii. Sunt bani care produc. În Buget, pentru investiţii, sunt peste 60 miliarde lei.

Guvernarea socialistă şi dezmăţul fiscal

Este România pe care am preluat-o după 8 ani de guvernare socialistă. Am avut instituţii ale statului care au sprijinit acest dezmăţ fiscal.

România a avut scădere a PIB de doar 3,9% şi am avut cea mai mare creştere economică în decembrie 2020. Românii trebuie să aibă încredere că şi în 2021 vom avea o economie performantă. Cheltuielile de personal scad în acest şi vor scădea 4 ani la rând ca procent din PIB. Aşa se schimbă economia.

Va fi o reformă în întreg aparatul bugetar, dar în acest moment, veniturile sunt îngheţate. Anul acesta este anul reformelor. Avem două obiective: reformă şi investiţii.

În 2020, discutam că vom reveni la nivelul PIB din 2019 în doi, trei ani. Acum, aşa cum arată datele, vom reveni în trimestrul 2.

Pensiile speciale şi bariera numită CCR

Am avut un proiect de lege de eliminare a pensiilor speciale care a picat la CCR. Vom rezolva problema pensiilor speciale când vom implementa reforma pensiilor.

În acest moment, Guvernul nu are o decizie. Totul este în Parlament, dar este nevoie de o reformă a întregului sistem de pensii. În 15 ani, cei care vor lucra nu vor mai putea plăti pentru pensiile celor care vor veni. Şi sunt mai multe soluţii la care ne gândim. Ne gândim şi la natalitate. În Marea Britanie, o astfel de reformă a durat doi ani.

Nu vor creşte taxele anul acesta. Vom opri risipa banului public. În 2021 am început cu o reducere din procentul din PIB al cheltuielilor de personal şi din pensii. Strategia fiscală arată clar că noi vom duce deficitul bugetar în 2024 sub 4%. Consiliul Fiscal spune că este un Buget care îşi poate atinge ţintele de deficit.

Estimările Consiliului Fiscal cu privire la Bugetul pentru 2021

Consiliul Fiscal estimează venituri mai mari decât am estimat noi pentru 2021. Avem anul 2020, în care am administrat economia foarte bine. Şi ţin minte cât am fost de atacaţi, că vine FMI… Am reuşit să finanţăm un deficit bugetar din piaţă şi în fiecare lună ne-am împrumutat mai ieftin ca în alţi ani.

Vrem să trecem pensiile pe sistemul de contributivitate. În ceea ce priveşte pensiile militare, ele sunt separate de pensiile speciale. Şi ei (n.r. – militarii) plătesc contribuţii. Pensiile magistraţilor au fost atacate de 3 ori la CCR şi ei au câştigat.

Tot ce voi face anul acesta ca reformă va veni şi cu un cost politic. Îmi asum asta. Nu se poate să le corectăm pe toate peste noapte.

Companiile de stat, în legea bugetului… Subvenţiile pentru companiile care nu fac performanţă anul acesta nu vor primi subvenţii. Eu vreau să am companii de stat performante în România. PSD asta vrea, să aibă companii de stat pe care să le căpuşeze. Ce să facem cu companii de stat care pierd bani? Vrem să le capitalizăm. Trebuie să ne gândim cum o facem? Dacă vin din taxele germanilor, avem o problemă? Ele rămân aici, sunt ale noastre.

OLTCHIM şi Complexul Energetic Hunedoara, pe lista neagră

Ori le facem performante, ori le închidem. OLTCHIM şi Complexul Energetic Hunedoara sunt companii care au fost ţinute în viaţă doar pentru a fi căpuşate.

Eu am fost transparent din primul moment Vreau să reaşezăm economia pe principii liberale. Nu poţi să ieşi de aici cu socialism. N-ai cum. Ei au încercat 30 de ani şi nu au reuşit. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem un Buget construit pe investiţii.

Cu Vlad Voiculescu mă înţeleg foarte bine. Au fost tot felul de dezbateri referitoare la Buget. Mă surprinde să văd că Ministerul Sănătăţii, deşi are buget mai mare anul acesta… Aceste discuţii nu fac bine. Nu contează că la Ministerul Sănătăţii sunt mai mulţi bani. Puteau fi şi mai puţini, dar mă interesează cum sunt folosiţi.

Voi urmări execuţia bugetului până la jumătatea anului şi la rectificare voi putea să le ajustez. Vrem să vaccinăm toţi românii. Acolo vrem să ajungem. Suntem pe locul 3 în ceea ce priveşte campania de vaccinare. Din martie vom avea 2,4 milioane de doze.

Mesaj pentru cei care nu comunică bine cu premierul

Pe profesori nu i-a uitat nimeni. Când a trebuit să-i vaccinăm, a intervenit acea problemă cu Pfizer, când erau costuri diferite de la o zi la alta şi a trebuit să reprogramăm.

În ceea ce priveşte Guvernul României, deciziile le ia premierul şi atunci toţi ar trebui să urmărească mesajele. Dezbatem, discutăm… Unele dezbateri le avem în spaţiul public, altele le avem în Coaliţie, dar decizia e a premierului. El răspunde.

În PNL există un preşedinte. Am participat la toate problemele. Nu există nicio problemă nici în interior. În public apar multe. Nu am primit ofertele de prefecţi nici de la Bihor, nici de la Cluj.

Partidele propun şi prefecţi, şi secretari de stat, şi subsecretari de stat, dar ei trebuie evaluaţi. Fără probleme penale… Să spunem că îmi scapă cineva, dar voi reveni şi voi corecta. Vom verifica fiecare cv, vom verifica dacă sunt conflicte de interese, dacă au probleme penale şi dacă sunt performanţi. Dacă sistemul meu nu e perfect şi îmi scapă cineva, voi reveni şi îl voi schimba”, a declarat Florin Cîţu la Digi 24.