Cum putem drege o mâncare prea picantă. Soluții simple, la îndemâna oricui

Mâncarea ușor picantă este cu adevărat delicioasă, dar dacă ați scăpat prea mult ardei iute, boia sau piper, poate deveni imposibil de savurat. Există însă câteva trucuri simple pentru a drege o supă, o tocăniță sau un sos pentru ca nu ne lua gura foc.

Cel mai simplu este să dregem o supă sau o ciorbă. Putem să mai adăugăm puțină apă și am cam rezolvat situația. De asemenea, puțin orez în supă, atenuează de asemenea iuțeala.

Trucuri simple

În ceea ce privește un șos extrem de picant, există soluții simple în funcție de preparat. Laptele dulce, iaurtul sau smântâna pentru gătit sunt excelente și pot fi folosite pentru a „repara“ un sos mult prea iute. O substanță care se găsește în lactate anihilează moleculele de capsaicină care dau gustul foarte iute.

Dacă ați făcut un sos mult prea picant, dar l-ați amestecat deja cu paste de exemplu, puteți folosi puțin zahăr. Acesta va mai domoli puțin efectul ardeiului iute.

Sucul de lămâie sau vinul sec pot atenua de asemenea gustul extrem picant. O altă soluție simplă este untul topit, care se poate adăuga în sos. Și puțină făină amestacată bine cu sosul poate tempera iuțeala, potrivit libertatea.ro.

Amidonul este o soluție

Și amidonul poate fi o soluție excelentă dacă mâncarea este prea picantă. Dacă adăugați ardei iute în procesul de gătire trebuie să știți că aroma se va resimți la adevărata intensitate după câteva minute. Degeaba gustați imediat.

Dacă ați făcut de exemplu o tocăniță, iar aceasta este extrem de picantă puteți adăuga puțin orez, cartof crud ras sau chiar și pâîne. Efectul va fi unul imediat.

Chiar dacă multe persoane nu agrează mâncarea picantă,ardeiul iute are multe beneficii pentru sănătate. Conține vitamina C și întărește sistemul imunitar. În plus, ajută la arderea grăsimilor și poate preveni bolile cardiovasculare.