Iată în continuare un mini ghid care te poate ajuta să obţii acel ajutor financiar de care ai nevoie pentru îndeplinirea visului tău şi transformarea acestuia într-o afacere de succes.

Pasul 1 – Creionează o idee de afaceri

Cu toţii ne gândim la ceea ce am putea face, pentru a ne creşte veniturile lunare/anuale. În cazul în care, doreşti să porneşti pe drumul tău şi să construieşti de la zero o afacere, ai nevoie în primul rând de o idee. Bineînţeles că, pentru pregătirea unui proiect care să genereze fonduri, aceasta trebuie să fie cât mai bine definită, clară şi, cel mai important, să poată fi implementată. O idee care sună bine doar pe hârtie nu are cum să atragă finanţatori.

Cum găseşti o idee de afaceri?

Aşa cum îţi povesteam anterior, pentru a obţine fonduri europene ai nevoie de o idee care să poată fi implementată şi care să rezolve o problemă actuală. Pentru inspiraţie, îţi recomandăm să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău, să îţi asculţi rudele, părinţii şi vecinii. De asemenea, unele afaceri pornesc de la o pasiune. Dacă ai un hobby drag ţie, poţi construi în jurul lui.

În cazul în care nu pleci de la zero, mai precis în cazul în care ai deja o companie, pot căuta modalităţi de îmbunătăţire a acesteia, de modernizare. Dar la fel de bine poţi identifica o altă problemă ori nevoie a societăţii moderne şi poţi veni cu soluţii pentru rezolvarea acesteia. Şi, de ce nu, poţi încerca să vii cu o inovaţie, un produs său serviciu care nu mai există pe piaţă, dar care poate îmbunătăţi calitatea vieţii – atât a oamenilor, cât şi a animalelor.

Pasul 2 – De la idee la proiect

O idee care nu este pusă în practică, nu înseamnă nimic. Prin urmare, pasul al doilea este reprezentat de dezvoltarea ideii. Mai precis, ai o idee şi acum construieşti în jurul ei, trasând în linii mari: tipul de activitate, publicul ţintă, tipul de produse şi/sau servicii, punctul de lucru al afacerii şi aşa mai departe. Bineînţeles că, tot acum ar trebui să cercetezi mai atent piaţa şi să descoperi care este concurenţa ta şi să analizezi modul în care funcţionează competitorii tăi.

Pasul 3 – Bugetul

Se spune că de la idee la produsul final este cale lungă. Ei bine, dacă eşti motivat şi faci ceea ce îţi place, drumul nu va fi chiar atât de lung. Un aspect pe care trebuie să îl ai în vedere este bugetul – suma de bani de care ai nevoie pentru a demara proiectul. Este important ca în această secţiune să treci toate echipamentele şi utilajele de care ai nevoie, costul chiriei, costurile ce ţin de amenajarea spaţiului – atât mobilier, cât şi echipamente IT (laptopuri, imprimante), consumabile, salarii etc.. Nu uita că trebuie să treci absolut toate cheltuielile şi să adaugi în plus o sumă pentru cheltuieli neprevăzute.

Pasul 4 – Identifică o linie de finanţare potrivită

După ce ai schiţat în mare costurile necesare pentru susţinerea afacerii pe o perioadă de minim 3 luni de zile, poţi trece la următorul pas, şi anume: la identificarea programului de finanţare perfect pentru ideea ta de afacere.

Ca să îţi faci o idee mai clară despre acest aspect, trebuie să ştii că la nivelul Uniunii Europene se stabilesc o dată la câţiva ani câteva priorităţi de finanţare. Mai precis, priorităţile actuale de finanţare sunt concentrate pe dezvoltarea şi implementarea unor echipamente şi tehnologii smart în diverse domenii de activitate; digitalizare; ecologie; protejarea mediului înconjurător; realizarea de energie verde din surse regenerabile; dezvoltarea infrastructurii; dezvoltarea agriculturii; securizarea spaţiilor publice şi multe, multe altele.

Identificarea unei linii de finanţare potrivite pentru ideea ta este esenţială. Este important să ştii că fiecare linie de finanţare are propriile sale cerinţe care trebuie respectate întocmai. Deci, nu este important doar să descoperi liniile de finanţare, ci trebuie să te documentezi şi să te asiguri că eşti eligibil pentru primirea fondurilor.

Pasul 5 – Scrierea proiectului

Având în faţă toate cele de mai sus, dar şi ghidul liniei de finanţare, mai precis Ghidul Solicitantului, te poţi apuca de scrierea planului de afaceri. Acesta este esenţial în obţinerea finanţării.

Pasul 6 – Realizarea dosarului de finanţare

Ultimul pas este reprezentat de întocmirea dosarului de finanţare. Cererea de finanţare, cu toate documentele aferente, trebuie depusă până la data limită specificată. Pe lângă calitatea proiectului şi îndeplinirea tuturor condiţiile de eligibilitate, de corectitudinea cererii de finanţare va depinde reuşita ta.

Atenţie! În unele cazuri, după evaluarea cererii de finanţare şi a tuturor documentelor ce o însoţesc, s-ar putea să primeşti o solicitare de completare sau revizuire a conţinutului. Bineînţeles că şi această solicitare are o dată limită, prin urmare ai grijă să te încadrezi în timpul oferit.

A pune bazele unei afaceri este o provocare pentru foarte mulţi dintre noi. Dar cu puţin ajutor şi cu multă ambiţie, fiecare dintre noi poate reuşi.