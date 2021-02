Cum poţi încălca legea cu ghioceii? Mare atenţie la prevederile legislaţiei. Este vorba doar despre ghioceii care nu sunt de cultură, ci sunt culeşi din zone naturale protejate. Ghioceii sunt ocrotiți prin lege în România, iar cei care se ocupă de culegerea şi vânzarea lor trebuie să ţină cont de acest aspect.

De asemenea, inclusiv în mai multe țări din Europa, ghioceii sălbatici sunt o specie pe cale de dispariție. La fel ca în România, la această situaţie s-a ajuns din cauza comerțului abuziv.

În România, legislația prevede că oricine vinde ghiocei este obligat să dețină un aviz de mediu pentru a dovedi faptul că sunt plante de cultură.

Ghioceii sunt protejați prin următoarele legi:

Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice

Lista Roșie de Specii Protejate a IUCN: Galanthus nivalis

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, este menționat, printre altele, faptul că o astfel de faptă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni sau un an sau cu amendă.

Postare virală despre ghiocei

În acest context, merită amintită o postare care a devenit virală pe Instagram şi care îi aparţine Flaviei Florean: „The International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species este cel mai cuprinzator inventar la nivel global care mentioneaza starea de conservare a speciilor biologice.

Si da, ghiocelul este si el mentionat: Galanthus nivalis. Cei de la IUCN au precizat faptul ca supravietuirea multor specii de ghiocei este amenintata din cauza distrugerii habitatului si colectarii pentru comertul horticol. Pe scurt, s-a ajuns in aceasta situatie din cauza culesului excesiv si a defrisarilor continue.

Bineinteles, pe langa culesul excesiv, o alta problema existenta este ruperea lui cu tot cu radacina, astfel ca popularea devine din ce in ce mai dificila. Ah, si inca ceva: in anul 2000 Romania a exportat si 41 kg de ghiocei (cifra raportata catre CITES (CITES este un tratat multilateral pentru protejarea plantelor și animalelor pe cale de dispariție).

Si stati asa, ca am gasit si Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, in care, in cadrul art. 52 este mentionat, printre altele: constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni sau un an sau cum amenda savarsirea urmat. fapte —- sarim pana la litera g) “capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D și 5 E …..”. In cadrul Anexei 5A la lit. b) este mentionat Galanthus nivalis (Ghiocel alb).”

