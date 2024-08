Social Cum ne ajutăm corpul să suporte căldura fără mari probleme. Trucuri de pus în practică







Cum putem să ne ajutăm corpul să învingă căldura. Temperaturile ridicate - chiar și o zi la 35°C - cresc riscul de rănire, spitalizare și deces. Inima și rinichii cedează atunci când temperatura corpului crește. Acest răspuns fiziologic la căldură poate afecta sănătatea.

Cum putem să ne ajutăm corpul să învingă căldura

„Riscul depinde de capacitatea organismului nostru de a se apăra și de a-și controla temperatura internă și tensiunea arterială”, a declarat Daniel Gagnon, profesor asociat la Facultatea de Kinesiologie și Știința Exercițiului din cadrul Université de Montréal. Fitness-ul și sănătatea oferă o anumită protecție. „Capacitatea organismului nostru de a disipa căldura slăbește odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce ne face mai predispuși la insolație”.

Căldura extremă este deosebit de periculoasă pentru copiii mici și persoanele de peste 70 de ani, în special cele cu boli preexistente. Gagnon a examinat efectele căldurii severe asupra adulților tineri sănătoși și a bătrânilor cu și fără boli de inimă.

Rezultatele au fost uimitoare: Mai mult de o treime dintre bătrânii cu afecțiuni cardiace au devenit dereglați, inima străduindu-se să obțină suficient oxigen pentru a menține activitatea indusă de căldură.

Cheia este aclimatizarea

Din fericire, oamenii se pot adapta la căldură. Sunt necesare timp și expunere regulată. Un studiu militar și sportiv a indicat că șapte zile de băi calde și 1,5 ore de exerciții moderate au îmbunătățit toleranța la căldură.

Gagnon și echipa sa au testat saunele finlandeze pentru vârstnicii bolnavi de inimă pentru a descoperi remedii cu scop mai general. „Participanții au putut să își mărească treptat expunerea de la două sesiuni de 10 minute la două sesiuni de 15 minute”, a spus Gagnon. „Ei au avut, de asemenea, transpirație crescută, un semn clasic de aclimatizare la căldură”.

Urgența climatică accelerează cercetarea privind adaptarea la căldură, care este încă tânără. Gagnon recrutează 1 000 de adulți de peste 18 ani pentru un studiu la scară largă privind consecințele căldurii severe asupra sănătății.

„Rezultatele, care vor fi disponibile în câțiva ani, ne vor aprofunda înțelegerea mecanismelor de bază și ne vor ajuta să dezvoltăm strategii de prevenire mai bine direcționate”, a declarat acesta.

Sfaturi utile

Între timp, Gagnon oferă aceste sfaturi pentru căldura verii:

- Ventilatoarele electrice funcționează bine în climatele umede. Cu toate acestea, un ventilator poate fi ineficient cu umiditate scăzută sau peste 40° C. - Utilizarea frecventă a unui burete cu apă rece. - Înmuiați picioarele în apă rece. - Mențineți legăturile sociale (în special pentru bătrâni și persoanele singure). - Setați aparatul de aer condiționat la 25° C în loc de 20° C pentru a vă crește toleranța la temperatură și a economisi energie electrică.