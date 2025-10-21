Cum îți dai seama că ai o scurgere de gaze în locuință și ce măsuri ar trebui să iei pe loc

În urma exploziei din cartierul Rahova, temerile românilor legate de o astfel de tragedie au crescut. În ghidul publicat pe site-ul Distrigaz Sud Rețele, clienții sunt încurajați să verifice periodic instalațiile de gaze din locuințe și să respecte toate măsurile de siguranță. Conform acestuia, orice miros suspect de gaze, zgomot ciudat sau defecțiune la aparatele conectate la rețeaua de gaz trebuie semnalate imediat la serviciul de urgență sau la dispeceratul Distrigaz Sud.

Detectarea timpurie a unei scurgeri de gaze poate preveni o tragedie. Unele semne evidente te pot avertiza asupra unui astfel de pericol. De exemplu, flacăra de la aragaz trebuie să fie albastră, semn că arderea este completă și aparatul funcționează corect.

Printre principalele semne care pot indica o scurgere de gaz se numără:

Mirosul puternic și persistent de gaz, creat artificial pentru a fi detectat rapid.

Zgomotele ciudate în apropierea conductelor sau aparatelor, precum șuierături, fluierături sau pocnituri.

Flacăra aparatelor de gaz care devine portocalie sau galbenă

În cazul unei scurgeri de gaze, modul în care acționezi este esențial pentru siguranța ta și a celor din jur. Specialiștii recomandă deschiderea imediată a tuturor ușilor și ferestrelor pentru ventilație, oprirea aparatelor suspecte și întreruperea alimentării cu gaz de la rețea.

Este esențial să nu folosești aparate electrice sau întrerupătoare, să eviți orice sursă de foc deschis și să nu fumezi. În același timp, trebuie să suni imediat la 112 sau să anunți operatorul de distribuție a gazului pentru intervenția specialiștilor.

„Dacă într-o încăpere sau clădire sesizezi scăpări de gaz, vei lua imediat următoarele măsuri: Deschizi larg ferestrele și ușile; Stingi orice sursă de gaz (aragaz, sobă etc.); Nu aprinzi lumina sau alte surse de foc (chibrituri, brichetă); Nu folosești liftul; Nu folosești aparatele electrice; Părăsești imediat incinta; Apelezi din exteriorul clădirii numărul de urgență 021 9281”, se arată pe site-ul oficial al Distrigaz Sud Rețele.

Dacă te afli într-o încăpere în care există scurgeri de gaze, organismul poate reacționa rapid, chiar înainte ca pericolul să devină perceptibil prin miros. Primele simptome pot include amețeli, greață, dureri de cap sau senzație de oboseală accentuată.

Pe măsură ce expunerea continuă, pot apărea și tulburări de respirație, senzație de confuzie, iritații ale ochilor, nasului și gâtului, sau palpitații. Unele persoane pot resimți tremurături, slăbiciune musculară sau pierderea temporară a coordonării.

Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale (corform ordin ANRE nr. 156/2020):

1. Întreținerea, exploatarea și repararea instalației de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna ei funcționare. 2. Verificarea și revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt obligatorii pentru clientul final și se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, selectat de acesta. 3. Verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum 2 ani. 4. Revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum 10 ani.

La cât timp se face revizia instalației de gaze

Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează și în următoarele situații:

a) după întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă mai mare de 6 luni

b) după orice eveniment care ar putea afecta instalația de utilizare a gazelor naturale sau funcționarea în condiții de siguranță a acesteia.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalației de utilizare a gazelor naturale, se respectă cu strictețe următoarele instrucțiuni:

Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate se fac următoarele operațiuni: