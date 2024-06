EVZ Special Cum i-a dat Dorin Cocoș o droaie de bani vărului lui Coldea. Consultanța costă mai mult decât prevede legea







În mod direct, Dorin Cocoș a precizat că nu i-a dat niciodată bani lui Florian Coldea. Asta nu înseamnă că apropiații generalului nu au primit bani de la omul de afaceri

Bani pentru Rareș Dan

Anca Alexandrescu: Dar altor apropiați ai lui Florian Coldea le-ați dat?

Dorin Cocoș: Lui tovarășu avocat Rareș Dan i-am dat de la firmă vreo 250.000 de euro.

Anca Alexandrescu: Nepotul domnului Coldea.

Dorin Cocoș: Văr. Tatăl lui era unchiul lui Coldea. Domnul general Dan.

Anca Alexandrescu: Băiatul lui Dan Gheorghe.

Dorin Cocoș: Să nu vorbim de rău de domnul general că era un om admirabil și dacă trăia nu cred că îl lăsa să facă mizeriile alea. I-am dat 250.000 de euro pe acte, pentru consultanță.

Anca Alexandrescu: Pentru optimizare?

Dorin Cocoș: Nu, nu.

Cei care au fost reprezentați de vărul lui Coldea nu au primit o zi de pușcărie

Anca Alexandrescu: Atunci nu aveați probleme.

Dorin Cocoș: Nu, n-aveam probleme și nu îndrăznea el să...Să zicem că făcea niște chestii de astea...

Anca Alexandrescu: Cum se face că cei care au fost reprezentanți de domnul avocat Rareș Dan, n-au primit pușcărie.?

Dorin Cocoș: Asta mă întreb și eu. Dinu (Pescariu) a fost reprezentat de Rareș, bine Rareș nu apărea, Rareș e avocatul fără procese. Eu nu am auzit să aibă vreun proces vreodată. El nu apare niciodată. E în spatele lui Dan Apostol. Dan Apostol era avocatul care pleda și Rareș era cel care strângea. Și Dinu și Stelu, la fel, în primă instanță i-au avut pe ăștia, pe urmă, probabil că ei și-au făcut treaba, cum dracu amândoi l-au luat pe Schuringer după aia, și Stelu și Dinu.

Anca Alexandrescu: Ce relație era între Gheorghe Stelian, cu care ați fost în dosarul ANRP, care s-a prescris, mai mult decât atât i s-a ridicat sechestrul înainte să se prescrie pe vreo 50 de milioane de euro, și Florian Coldea? De domnul Stelu, că așa i se spunea, n-a pățit absolut nimic?

Dorin Cocoș, coleg de celulă cu Sile Cămătaru

Dorin Cocoș: Cred că legătura era făcută de verișorul.

Anca Alexandrescu: De domnul Rareș Dan?

Dorin Cocoș: Eu așa cred. Dacă pe noi toți ne-a arestat, inclusiv pe niște amărâte, care erau în comisia aia de ridicau mâna, iar domnul Stelu, care a încasat aproape 88 de milioane de euro n-a avut nicio zi de arest. Aici trebuie să-i mulțumesc domnului Stelu că datorită lui și eforturilor lui s-a tergiversat procesul până n-am mai făcut pușcărie niciunul.

Anca Alexandrescu: Cum datorită eforturilor lui? Ce a făcut?

Dorin Cocoș: A avut un avocat bun.

Anca Alexandrescu: Adică pe domnul Rareș Dan și pe domnul Coldea în spate.

Dorin Cocoș: Posibil. De față cu mine nu i-a dat Stelu bani lui Coldea, dar posibil să îi fi dat prin altcineva. Am auzit niște lucruri, dar n-am cum să probez. Cu Vișoiu am stat trei săptămâni în arest. Vișoiu a cumpărat înainte o creanță de la Stelu, o chestie din asta alambicată, dar Vișoiu nu are nicio legătură aici. Vorbesc serios. Nu știu dacă are cu Coldea, dar știu că a stat trei săptămâni pe arestul central cu mine în cameră și cu Sile, fratele lui Nuțu (n.r Cămătaru), un băiat admirabil.